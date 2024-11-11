Vefatının 86'ncı Yılında Atatürk, Bozüyük'te Anıldı

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(BİLECİK)- Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 86'ncı yılında Bozüyük'te düzenlenen törenlerle anıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 86'ncı yılında Bozüyük'te anıldı. Anma programına, İlçe Kaymakamı Adem Öztürk, Garnizon Komutanı Mühimmat Binbaşı Caner Yılmaz, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Bilgehan Çakar Alkan, kurum müdürleri, şehit aileleri ve gaziler, muhtarlar, belediye meclis üyeleri, il genel meclisi üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Cumhuriyet Meydan'ında düzenlenen anma programı Atatürk'ün huzuruna çelenklerin sunulması ile başladı. Sırasıyla İlçe Kaymakamı Adem Öztürk, Garnizon Komutanı Mühimmat Binbaşı Caner Yılmaz ve Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Ardından saat 9'u 5 geçe tüm yurtta olduğu gibi Bozüyük'te de hayat durdu. 2 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı söylenirken, bayraklar yarıya indirildi. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhuriyet Meydan'ındaki törenler sona ererken protokol üyeleri ve vatandaşlar Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu tarafından düzenlenen programa katılmak üzere Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'ne geldiler. Günün anlam ve önemini belirten konuşma Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Okul Müdürü Asuman Köse tarafından yapıldı. Okul Müdürü Köse'nin konuşmasının ardından video gösterisi sunuldu, şiir ve şarkılar seslendirildi. Okul öğrencileri tarafından "Atatürk " oratoryosu ve hemen ardından da "Atatürk ve 10 Kasım" tiyatro gösterisi sahnelendi. Programın sonunda protokol üyeleri tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.