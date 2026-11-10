Vefatının 88\'inci yılında Atatürk için Dolmabahçe\'ye binlerce kişi gitti

Vefatının 88'inci yılında Atatürk için Dolmabahçe'ye binlerce kişi gittiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dolmabahçe Sarayı'nda Atatürk'ün vefatının 88'inci yıl dönümü nedeniyle binlerce kişi toplandı. Saat 09.05'te sirenler çalınca araçlarından inenler saygı duruşunda bulundu; açıklarda yaklaşık 50 gemi ve tekne yer aldı.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88'inci yıl dönümünde binlerce kişi Dolmabahçe Sarayı'na geldi. Atatürk'ün mirası TCG Savarona başta olmak üzere yaklaşık 50 gemi ve tekne Dolmabahçe açıklarına demirledi. Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla araçlarından inenler saygı duruşunda bulundu. Hayatın durduğu anlar dronla havadan görüntülendi.
Kaynak: DHA
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