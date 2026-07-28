Tanal: Gazileri de sokağa sürüklediler, mağduriyeti giderin - Son Dakika
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Tanal: Gazileri de sokağa sürüklediler, mağduriyeti giderin

Tanal: Gazileri de sokağa sürüklediler, mağduriyeti giderin
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YENİ Parti Milletvekili Mahmut Tanal, rütbe ayrımı olmaksızın eşit özlük hakkı için 15 gündür Güvenpark'ta oturma eylemi yapan er şehit yakınları ve gazilere destek verdi. Tanal, iktidarı mağduriyeti gidermeye çağırdı.

Haber: Batuhan Dükel

(ANKARA) - YENİ Parti Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, rütbe ayrımı olmaksızın eşit özlük hakları talebiyle Ankara Güvenpark'ta 15 gündür oturma eylemi yapan er şehit yakınları ve gazileri ziyaret etti. Tanal, "İktidarın bugüne kadar sokağa sürüklemediği gaziler kalmıştı. Gazilerimizi de sokağa sürüklediler. Bu mağduriyeti giderin" dedi.

Türkiye'nin 81 ilinden Ankara'ya gelen er şehit yakınları ve gazilerin, rütbe ayrımı olmaksızın eşit özlük hakları talebiyle Güvenpark'ta başlattığı oturma eylemi devam ediyor.

YENİ Parti Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, eylemin 15'inci gününde Güvenpark'taki nöbete katıldı. Tanal, gazilerin parkta uyuduğu anların görüntülerini de sosyal medya hesabından paylaştı.

Tanal, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Genel Başkanı Erdem Çerçioğlu'na dayanışma dileklerini iletti.

Çerçioğlu, eşit özlük hakları talebiyle eylem yaptıklarını belirterek, "Eşit özlük haklarımız için buradayız. Bizi, maaşımıza üç kuruş, beş kuruş zam yaparak buradan kaldıracaklarını sanmasınlar. Milli Savunma Bakanlığı tarafından kullanılıp atılmış bir mendil gibiyiz şu anda" dedi.

"AYNI OPERASYONDA GAZİ OLANLARIN ÖZLÜK HAKLARI VE MAAŞLARI ÇOK FARKLI"

Tanal ise Anayasa'nın şehit yakınları ve gazilerin korunmasını devlete görev olarak verdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Anayasamız, devletin gazileri ve şehit ailelerini koruyacağını söylüyor. Anayasa'nın 10'uncu maddesi de eşitlik ilkesini düzenliyor. Değerli gazilerimizin de söylediği gibi aynı operasyonda gazi olanlardan biri rütbeli, diğeri rütbesizse aldıkları özlük hakları ve maaşlar çok farklı oluyor. Şu anda açlık sınırının altında maaşla geçiniyorlar. Yaptıkları hileli bir yöntem daha var. Bakım ücretini maaş bordrosuna ekliyorlar, bordroda yazılan ücretin tamamını gazilerin maaşıymış gibi gösteriyorlar."

"GAZİLER İÇİN KİMSE BÜTÇE BAHANESİ ARAMASIN"

Gazilerin taleplerinin bütçeye yük getireceği yönündeki gerekçelerin kabul edilemeyeceğini söyleyen Tanal, şunları kaydetti:

"Bütçeye yük getirenler, garantili yol ve köprü geçişlerini verenlerdir. Havalimanlarına yolcu garantisi, hastanelere hasta garantisi verenlerdir. Gaziler için kimse bütçe bahanesi aramasın. Affedilen beşli çetelerin vergileri var. Gerekirse parlamentodaki milletvekillerinin maaşlarını düşürsünler, gazilere versinler. Bu, kabul edilebilecek bir durum değildir."

"BİR ÜLKENİN GAZİLERİ 15 GÜNDÜR BURADA NÖBET TUTUYOR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da seslenen Tanal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Cumhurbaşkanı için 'Dünya lideridir' diyorlar. Dünya lideri şunu görsün: Bir ülkenin gazileri 15 gündür burada nöbet tutuyor. Bu kabul edilebilir bir durum değil. Dünyada gazilerinin demokratik eylemi 15 gündür devam eden başka bir ülke varsa söyleyin. Bu ayıp hepimize yeter. Maalesef iktidarın bugüne kadar sokağa sürüklemediği gaziler kalmıştı. Gazilerimizi de sokağa sürüklediler. Bu mağduriyeti giderin."

Tanal, sabaha kadar Güvenpark'taki nöbete katılacağını bildirdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tanal: Gazileri de sokağa sürüklediler, mağduriyeti giderin - Son Dakika

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