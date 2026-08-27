Velence Gölü'nde Su Seviyesi Rekor Düşüşte
Kuraklık nedeniyle Velence Gölü'nün su seviyesi 16 santimetreye düştü, sığ bölgeler açığa çıktı.
GARDONY, 27 Ağustos (Xinhua) -- Macaristan'ın önemli göllerinden biri olan Velence Gölü'nün su seviyesi uzun süredir devam eden kuraklık nedeniyle rekor seviyeye düştü.
26 Ağustos itibarıyla 16 santimetreye gerileyen su seviyesi nedeniyle göl yatağı, birçok sığ bölgede açığa çıktı.
Kaynak: Xinhua
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