Veliler Sınav Heyecanını Paylaştı - Son Dakika
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Veliler Sınav Heyecanını Paylaştı

13.06.2026 11:07
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LGS öncesi veliler, çocukları için dua etti ve sınav sistemini eleştirdi; endişeli bekleyiş sürdü.

(ANKARA) - LGS kapsamında merkezi sınavı öncesinde okul kapılarında öğrenciler kadar veliler de heyecan yaşadı. Çocuklarını sınava uğurlayan aileler aylar süren emeğin karşılığını alabilmeleri için dua etti; bazı veliler ise sınav sistemine yönelik eleştirilerini dile getirdi. Bir veli, "Onlar içeride ter döküyorlar, biz de kapıda ter döküyoruz. Tüm sınava giren evlatlarımıza başarılar olsun inşallah, istedikleri okulları kazanırlar" ifadesini kullandı.

Milyonlarca ailenin aylardır beklediği Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, yurt içinde ve yurt dışında binlerce salonda eş zamanlı olarak başladı.

Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi'nin önünde kısa süreli olsa da gerginlik yaşandı. Okul giriş kapısının kısa süreliğine kapatılması sonrasında kimi aileler duruma tepki gösterdi. Okulu sorumlusu, kapıya gelerek velileri sakinleştirdi ardından okulun giriş kapısı tekrar açıldı ve öğrencilerin okula girişine izin verildi.

Kapılarının kapanmasıyla birlikte çocuklarını içeri uğurlayan veliler, en az çocukları kadar büyük bir heyecan ve stresle okulun etrafını doldurdu.

Heyecan içerisinde bekleyen aileler duygularını ANKA Haber Ajansı'nın mikrofununa anlattı.

"ÇOK ÇABA SARF ETTİK"

Kızını sınava uğurlayan bir anne, kendi heyecanının çocuğundan daha fazla olduğunu belirterek, "Kızım içeride ter dökerken ben daha heyecanlı olduğumu düşünüyorum. Girerken sakindi, sadece kapıda bir panik yaşandı. Onun inşallah olumsuz bir şekilde yansımamasını ümit ediyoruz. Ben daha heyecanlıyım şu an anne olarak; ne yapıyor, halledebiliyor mu, panikliyor mu? İnşallah her şey yolunda gider, dualarımız onunla. Çok emek verdik, çok çaba sarf ettik ve sadece kızımız değil, ailenin bütün fertleri çok emek verdi. Heyecanla bekliyoruz, tüm öğrencilerimizin Allah yollarını açık etsin, başarılar diliyorum hepsine" dedi.

"TÜM EVLATLARIMIZA BAŞARILAR"

Bir diğer veli ise bir yıl boyunca çocuklarıyla birlikte adeta kendilerinin de sınava hazırlandığını ifade ederek, "Bir yıl boyunca biz de heyecanlandık öğrencimizle birlikte. Bu süreçte sanki sınava ebeveynler, anne babalar girecek gibi biz de hazırlandık, biz de öğrendik bir şeyler. Kendimize bir şeyler kattık ama bu tatlı heyecan, stres şu anda onu yaşıyoruz. İçeri girdi, onlar içeride ter döküyorlar, biz de kapıda ter döküyoruz. Tüm sınava giren evlatlarımıza başarılar olsun inşallah, istedikleri okulları kazanırlar" diye konuştu.

Dualarla çocuklarının çıkmasını bekleyen bir başka veli ise "İnşallah başarılar, emeklerimiz boşa gitmez. Çocuklarımızın emekleri boşuna gitmez, istedikleri okulları tuttururlar inşallah" temennisinde bulundu.

"ÇOCUKLARI ÇOK BUNALTMAMAK LAZIM"

Uzun ve yorucu süreci geride bıraktıklarını söyleyen ancak mevcut sınav sistemini eleştiren bir veli, şunları kaydetti:

"Uzun bir süreç geçirdi, en az onun kadar biz de heyecanlıydık. Sabırla sınavın bitmesini bekliyoruz ama uygulama biraz bence iyi değil. Çocuklar hep hayatları boyunca sınav, sınav... Zaten okul başarıları belli, bence eski düzene dönmek daha mantıklı. LGS'nin bence pek bir anlamı yok çünkü çocuklar kendilerini bu yaşa kadar kanıtlıyorlar. Bu yaştan sonra da birilerine bir şeyleri kanıtlamanın bir anlamı yok, çok fazla bunaltmamak lazım diye düşünüyorum."

Okul bahçelerinde ve çevresinde saatleri sayan ailelerin endişeli ve umutlu bekleyişi, sınavın ikinci oturumunun tamamlanmasına kadar devam edecek.

Kaynak: ANKA

Eğitim, Güncel, Yaşam, LGS, Son Dakika

Son Dakika Güncel Veliler Sınav Heyecanını Paylaştı - Son Dakika

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