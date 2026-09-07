Venedik Film Festivali Altın Aslan için gün sayarken dünyada kültür sanat etkinlikleri sürüyor - Son Dakika
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Venedik Film Festivali Altın Aslan için gün sayarken dünyada kültür sanat etkinlikleri sürüyor

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Dünya genelinde bu hafta sinemadan müziğe, tiyatrodan çağdaş sanata pek çok etkinlik düzenleniyor. Venedik Film Festivali'nde ödül töreni 12 Eylül'de yapılacak; Londra, İsviçre, Japonya, Güney Kore ve Körfez ülkelerinde de konserler, fuarlar ve bienaller sanatseverlerle buluşuyor.

Dünyanın farklı kentlerinde bu hafta sinemadan müziğe, tiyatrodan dansa ve çağdaş sanata uzanan çeşitli kültür sanat etkinlikleri gerçekleştirilecek.

83. Venedik Uluslararası Film Festivali'nde bu hafta film gösterimlerinin yanında pek çok ünlü oyuncu ve yönetmen masterclass gerçekleştirecek. Bugün Luca Guadagnino, İtalyan sineması üzerine deneyimlerini paylaşacak. Ellen Burstyn yarın, oyunculuk kariyerine dair bir söyleşi gerçekleştirecek. Festivalde 12 Eylül'de düzenlenecek törende Altın Aslan sahibini bulacak.

İngiltere'nin başkenti Londra'da, klasik müzik dünyasının köklü buluşmalarından BBC Proms, Royal Albert Hall'da final haftasına giriyor. Festival, 12 Eylül'de geleneksel "Last Night of the Proms" konseriyle görkemli bir veda yapacak. Konserde Edward Elgar'ın "Pomp and Circumstance", Thomas Arne'nin "Rule, Britannia! "gibi eserleri koro ve seyirciler eşliğinde seslendirilecek.

İsviçre'de dünyanın önde gelen orkestralarını buluşturan Lucerne Festivali'nin, sanat yönetmeni Sebastian Nordmann liderliğindeki ilkyaz edisyonu 7-13 Eylül haftasında tamamlanacak. 2026 yılı için belirlenen American Dreams teması çerçevesinde şekillenen festival, klasik senfonik repertuvarı caz, müzikal tiyatro ve avangard tınılarla buluşturuyor.

Bugün HSLU Ensemble ile Joana Mallwitz yönetimindeki Konzerthausorchester Berlin ve Berlin Radyo Korosu konserleri sanatseverlerle buluşurken, yarın Mared Pugh-Evans ve Çek Filarmoni Orkestrası konser verecek.

9 Eylül'de Mahler Chamber Orchestra piyanist Yuja Wang ile sahne alacak. 10 Eylül'de Poiesis Quartet ve Dresden Festival Orkestrası, 11 Eylül'de Amanda Gorman ve Jan Vogler'ın performansları müzikseverlerin beğenisine sunulacak. 12 Eylül'de ise Thomas Ospital ve MEUTE konserleri düzenlenecek.

Festival 13 Eylül'de şef Kwame Ryan yönetimindeki Chineke! Orchestra ve Cape Town Opera Vokal Topluluğu'nun George Gershwin'in başyapıtı "Porgy and Bess" icra ettiği büyük kapanış konseriyle sona erecek.

Asya'da çağdaş sanat rüzgarı

Japonya'da Yokohama merkezli düzenlenen Tokyo Gendai Sanat Fuarı, 11-13 Eylül'de dünya çapındaki galerileri, yeni medya enstalasyonlarını ve koleksiyonerleri PACIFICO fuar alanında buluşturacak.

Güney Kore'de Asya'nın köklü sanat etkinliklerinden biri kabul edilen Gwangju Bienalinde yedi sanatçı, yedi sanat mekanıyla iş birliği yapıyor. Bienaelde Türkiye'den İnci Eviner'in "Modern Çöküşün Bakımı" ve "Ulusal Zindelik" başlıklı iki video eseri de sunulacak.

Körfez'de opera, popüler kültür ve geleneksel sanatlar

Birleşik Arap Emirlikleri'nde Dubai Opera'nın kuruluşunun 10. yıl dönümü 11 Eylül'de uluslararası opera yıldızları ve senfoni orkestralarının sahne alacağı özel bir gala konseriyle kutlanacak.

Pencapça şarkılar söyleyen Hint asıllı Amerikan şarkıcı Jasmine Sandlas, 13 Eylül'de "The Dream Girl Tour" kapsamında Dubai'de Coca-Cola Arena'da sahne alacak.

Orta Doğu'nun popüler kültür, çizgi roman, sinema ve animasyon alanındaki en büyük kitlesel festivali Middle East Film & Comic Con (MEFCC) 2026, 11-13 Eylül'de Abu Dabi'deki ADNEC Centre'da düzenlenecek. Festival programında uluslararası sinema ve dizi yıldızlarının katıldığı paneller, çizgi roman illüstratörleri için canlı "Artist Alley" çizim atölyeleri de yer alacak.

Katar'da "Mathaf: Arab Museum of Modern Art" Makan Oditoryumu, "Fanoon Artist Talks" serisinin programlarına ev sahipliği yapacak. Program kapsamında çağdaş sanatçı Rayyane Tabet, araştırmaya dayalı sanatsal pratiğini katılımcılara tanıtan bir söyleşi düzenleyecek. 7-10 Eylül'de müzede gerçekleşecek Essa Fakhroo Kaligrafi etkinliği, 15 yaş ve üzeri katılımcılara Arap kaligrafisine giriş bilgilerini sunarken, 12 Eylül'de ise "Realms of Rhythm" atölyesi düzenlenecek.

Katar'daki Museum of Islamic Art (MIA), Eylül ayı boyunca hat sanatı ustalık sınıfları ile aileler ve çocuklar için atölyeler sunacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Venedik Film Festivali Altın Aslan için gün sayarken dünyada kültür sanat etkinlikleri sürüyor - Son Dakika

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