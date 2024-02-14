Venedik'te Hanfu Kıyafetleri Gösterisi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Venedik'te Hanfu Kıyafetleri Gösterisi

Venedik\'te Hanfu Kıyafetleri Gösterisi

İtalya'nın Venedik kentindeki San Marco Meydanı'nda Han halkının geleneksel Hanfu kıyafetlerini giyen İtalyan gönüllüler tarafından Salı günü bir gösteri düzenlendi. Karnaval sezonunun önemli etkinliklerinden biri olan Çin kostümleri gösterisi yoğun ilgiyle karşılandı.

14.02.2024 15:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

VENEDİK, 14 Şubat (Xinhua) -- İtalya'nın Venedik kentindeki San Marco Meydanı'nda Han halkının geleneksel Hanfu kıyafetlerini giyen İtalyan gönüllüler tarafından Salı günü bir gösteri düzenlendi. Karnaval sezonunun önemli etkinliklerinden biri olan Çin kostümleri gösterisi yoğun ilgiyle karşılandı.

Kaynak: Xinhua

Venedik, İtalya, Kültür, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Venedik'te Hanfu Kıyafetleri Gösterisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2024 16:41:44. #1.12#
SON DAKİKA: Venedik'te Hanfu Kıyafetleri Gösterisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement