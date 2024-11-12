Venezuela'da Çocuk Gözaltıları İddiaları Reddedildi

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Venezuela Ulusal Başsavcısı Tarek William Saab, hükümet karşıtı protestolarda çocukların gözaltına alındığı iddialarını kabul etmedi.

Başkent Caracas'ta düzenlediği basın toplantısında Saab, muhalefetin, hükümet karşıtı protestolarda çok sayıda çocuğun gözaltında olduğuna dair iddiaları ele aldı.

Muhalefetin, Venezuela demokrasisinin itibarını sarsmak amacıyla kara propaganda yaptığını savunan Saab, "Şiddet olaylarında gözaltına alınanları siyasi tutuklu ve kahraman gibi göstermeye çalışıyorlar. Sokakları ateşe veren kişiler tutuklandı ancak bu kişiler çocuk yaşta değil. Bu kişiler, sebep oldukları olayları itiraf ettiler." ifadesini kullandı.

Saab, Venezuela'da terörist eylemlerde bulunanların güvenlik güçlerince gözaltına alındığını ve sürecin hukuka uygun bir şekilde yürütüldüğünü vurguladı.

Protestolarda çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiğini hatırlatan Saab, "Birçoğu vuruldu ve bıçaklandı. Muhalefet, bu ölümlerle ilgili savcılığa tek bir şikayette bulunmadı." diye konuştu.

Venezuela'da, Nicolas Maduro'nun 28 Temmuz'daki devlet başkanlığı seçimini kazanmasının ardından çıkan olaylarda 28 kişi yaşamını yitirmiş, 1000'den fazla kişi yaralanmış ve 2 bin 400'ü aşkın kişi gözaltına alınmıştı.

Venezuela Seçim Konseyinin 29 Temmuz'da duyurduğu sonuçlara göre, Devlet Başkanı Maduro yüzde 51,20 oy ile devlet başkanı seçimini 3. kez kazanmıştı.