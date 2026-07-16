Venezuela'da Deprem Felaketi: 4.829 Ölü - Son Dakika
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Venezuela'da Deprem Felaketi: 4.829 Ölü

16.07.2026 05:44
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24 Haziran'da meydana gelen depremlerde ölü sayısı 4.829'a yükseldi, yaralı sayısı ise 16.740.

Venezuela'da, 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 4 bin 829'a çıktığı bildirildi.

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı (AN) Jorge Rodriguez, Telegram sosyal medya hesabından depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 95 artarak 4 bin 829'a yükseldiğini kaydeden Rodriguez, yaralı sayısının ise 16 bin 740 olduğunu belirtti.

Rodriguez, 24 Haziran'da meydana gelen depremlerden bu yana bölgede 1284 artçı sarsıntının kaydedildiğini belirtti.

Ülkede en son 10 Temmuz'da, felaketten en fazla etkilenen La Guaira eyaletine bağlı Naiguata kentinde 3,9 büyüklüğünde artçı sarsıntı meydana gelmişti.

Ulusal basına göre, bu arada hükümet ve eski milletvekili Dinorah Figuera liderliğindeki bir muhalif grup, "demokrasinin güçlendirilmesi" ve "çifte depremin yol açtığı sonuçlarla mücadele edilmesi" amacıyla 1 Ağustos'ta başlayacak bir çalışma planı üzerinde anlaşmaya vardı.

Venezuela'da 2 büyük deprem meydana gelmişti

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 24 Haziran'da Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldiğini bildirmişti.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), 26 Haziran'daki açıklamasında, depremlerin doğrudan yol açtığı fiziksel hasarın maliyetini 6,7 milyar dolar olarak hesaplamıştı.

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ülkede, ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Venezuela'da Deprem Felaketi: 4.829 Ölü - Son Dakika

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