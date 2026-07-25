Venezuela'da Depremde 5.546 Ölü - Son Dakika
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Venezuela'da Depremde 5.546 Ölü

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Venezuela'daki depremler sonucunda ölü sayısı 5.546'ya, yaralı sayısı ise 16.740'a yükseldi.

Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 5 bin 546'ya ulaştığı bildirildi.

Venezuela Ulusal Meclis (AN) Başkanı Jorge Rodriguez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 148 artarak 5 bin 546'ya, yaralı sayısının ise 16 bin 740'a yükseldiğini belirtti.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, depremlerin meydana geldiği 24 Haziran'dan bu yana bölgede toplam 1500 artçı sarsıntı kaydedildi.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre ise felaketten 230 bini çocuk olmak üzere yaklaşık 650 bin kişi doğrudan etkilendi.

Dünya Bankası Grubu, Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerin 19,6 milyar dolarlık doğrudan maddi hasara yol açtığını tahmin etti.

Sahada şu an 30 bini gönüllü olmak üzere 60 binden fazla personel arama-kurtarma, enkaz kaldırma ve insani yardım dağıtım çalışmalarına devam ediyor.

Venezuela'da 2 büyük deprem meydana gelmişti

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 24 Haziran'da Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldiğini bildirmişti.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), 26 Haziran'daki açıklamasında, depremlerin doğrudan yol açtığı maddi hasarın maliyetini 6,7 milyar dolar olarak hesaplamıştı.

Kaynak: AA

Doğal Afetler, Uluslararası, Venezuela, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Venezuela'da Depremde 5.546 Ölü - Son Dakika

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