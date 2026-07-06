Venezuela'da Depremde Enkaz Altında Hayatta Kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Venezuela'da Depremde Enkaz Altında Hayatta Kaldı

06.07.2026 10:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

12 yaşındaki Fabiana, 32 saat enkaz altında ketçap ve peynir yiyerek hayatta kaldı.

Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde enkaz altında kalan ve 32 saat sonra kurtarılan 12 yaşındaki Fabiana Blanco, kurtarılmayı beklerken ketçap ve peynir yiyerek hayatta kaldığını açıkladı.

BBC'nin haberine göre, ülkede depremden en çok etkilenen La Guaira kentinde yaşayan Blanco, enkaz altında yaşadıklarını aktardı.

Deprem sırasında 10 katlı bir binada bulunan evlerinde olduklarını belirten Blanco, deprem anını şöyle anlattı:

"Her şeyin sallandığını, düştüğünü, kırıldığını ve ardından duvarların çatladığını gördüm. Benim evimi, yan daireden ayıran duvar yıkıldı. O anda, 'Öleceğim, burada hayatta kalamam, beni kimse kurtarmayacak' diye düşündüm."

Enkaz altında bir süre geçirdikten sonra üst katlarında yaşayan bir hemşirenin yaşayan birilerinin olup olmadığını kontrol etmek için seslendiğini duyduğunu kaydeden Blanco, "Bana sakin olmamı ve her şeyin düzeleceğini söyledi." dedi.

Yaşadıklarının gerçekliğine inanamamış

Hemşirenin 6 saat sonra enkazdan kurtarıldığını ve kendisinin enkaz altında olduğunu ekiplere söylediğini aktaran Blanco, eliyle enkazı eşmeye çalıştığını söyledi.

Blanco, "Bu arada 1 şişe ketçap ve dilimlenmiş peynir buldum. Bunlar benim bilincimi açık tuttu." ifadesini kullandı.

Daha sonra arama kurtarma ekiplerinin kendisine adıyla seslendiğini vurgulayan Blanco, onlara ses verdiğini ve birkaç saat içinde enkaz altında 32 saatin ardından kendisine ulaşıldığını belirtti.

Fabiana Blanco, "Enkazdan çıkarıldığımda ailemi gördüm, binanın tamamen çöktüğünü gördüm ve bunun gerçek olamayacağını, bunun bir televizyon dizisi olduğunu düşündüm." sözlerini sarf etti

Venezuela'da iki büyük deprem meydana gelmişti

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 24 Haziran'da Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldiğini bildirmişti.

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 342'ye, yaralananların sayısının ise 16 bin 740'a yükseldiğini açıklamıştı.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) 26 Haziran'daki açıklamasında, depremlerin doğrudan yol açtığı fiziksel hasarın maliyetini 6,7 milyar dolar olarak hesaplamıştı.

Depremlerin ardından yakınları tarafından kaybolduğu bildirilen kişi sayısının 27 Haziran itibarıyla 68 bini geçtiği bildirilmişti.

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ülkede, ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

Kaynak: AA

Venezuela, Güncel, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Venezuela'da Depremde Enkaz Altında Hayatta Kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mehmet Uçum: Terörsüz Türkiye’ye geçiş sürecinde kritik eşik ve tuzaklar Mehmet Uçum: Terörsüz Türkiye'ye geçiş sürecinde kritik eşik ve tuzaklar
Diş ağrısı şikayetiyle gitti, ayağını kullanamaz hale geldi Diş ağrısı şikayetiyle gitti, ayağını kullanamaz hale geldi
Batman’da 19 yıllık cinayet aydınlatıldı: 6 tutuklama Batman'da 19 yıllık cinayet aydınlatıldı: 6 tutuklama
RTÜK’ten medya kuruluşlarına NATO Zirvesi uyarısı RTÜK'ten medya kuruluşlarına NATO Zirvesi uyarısı
Elazığ’da 72 yaşındaki adam lastikçide ölü bulundu Elazığ'da 72 yaşındaki adam lastikçide ölü bulundu
Balıkesir’de kamyonet dereye uçtu 2 ölü, 1 yaralı Balıkesir'de kamyonet dereye uçtu; 2 ölü, 1 yaralı

09:28
Ankara’daki NATO Zirvesi’ne saatler kala Trump’tan Meloni’yi çıldırtacak paylaşım
Ankara'daki NATO Zirvesi'ne saatler kala Trump'tan Meloni'yi çıldırtacak paylaşım
09:28
TRT’den yeni gaf Yıldız futbolcunun ülkesi değişti
TRT'den yeni gaf! Yıldız futbolcunun ülkesi değişti
09:17
Trump’ın hamlesi Dünya Kupası’na damga vurdu Tepkiler peş peşe geldi
Trump'ın hamlesi Dünya Kupası'na damga vurdu! Tepkiler peş peşe geldi
08:50
17 yıl sonra tarihi ziyaret Savunmadan FETÖ’ye kritik başlıklar masada
17 yıl sonra tarihi ziyaret! Savunmadan FETÖ'ye kritik başlıklar masada
08:13
Sürücüler dikkat Bu hatayı yapanın ehliyeti kalıcı olarak iptal olacak
Sürücüler dikkat! Bu hatayı yapanın ehliyeti kalıcı olarak iptal olacak
08:01
Prenses’ten Brezilya’yı yıkan Haaland’a özel teşekkür Görüntü gündem oldu
Prenses'ten Brezilya'yı yıkan Haaland'a özel teşekkür! Görüntü gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2026 10:22:14. #7.13#
SON DAKİKA: Venezuela'da Depremde Enkaz Altında Hayatta Kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.