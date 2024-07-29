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Venezuela'da devlet başkanı seçiminde oy verme işlemi tamamlandı.

Ulusal basında çıkan habere göre, Venezuela Ulusal Seçim Konseyi (CNE), yerel saatle 06.00'da (TSİ 13.00) başlayan oy verme işleminin tamamlandığını ve sayıma geçildiğini duyurdu.

Resmi sonuçların gelecek saatlerde açıklanması bekleniyor. İktidar ve muhalefet partilerinin destekçilerinin, CNE önünde bekleyişleri sürüyor.

Güvenlik güçlerinin yoğun önlem aldığı CNE merkezinin önünde, Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve muhalefet partilerinin destekçileri arasında yer yer gerginlik yaşanıyor.

Öte yandan muhalefet koalisyonu Birleşik Demokratik Platform (PUD) adayı Edmundo Gonzalez, parti merkezinde yaptığı açıklamada, seçime katılımının beklediklerinden çok daha yüksek olduğunu belirtti.

Seçimi kazanacaklarına inandığını dile getiren Gonzalez, destekçilerine seslenerek sandık merkezlerinin terk edilmemesini istedi.

Ana muhalefet partisi lideri Maria Corina Machado ise halkın sandıklara yoğun ilgi gösterdiğini vurgulayarak, "Müşahitlerin tutanakları alma hakkı var. Tutanak kanıttır, onu aldığınızdan emin olun ve protokolü takip edin. Sandık merkezlerini kesinlikle terk etmeyin ve herkes bize inansın." ifadesini kullandı.

Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi (PSUV) Birinci Başkan Yardımcısı Diosdado Cabello da gün içindeki açıklamasında, seçimleri kazanacaklarından emin olduklarını ve CNE'nin resmi açıklamasını beklediklerini bildirdi.

Seçimlerden zaferle çıkan aday, 10 Ocak 2025'te ülkenin yeni devlet başkanı olarak yemin edecek.???????