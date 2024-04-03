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Venezuela'da Dünyanın En Yaşlı Erkeği 114 Yaşında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Venezuela'da Dünyanın En Yaşlı Erkeği 114 Yaşında Hayatını Kaybetti

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, dünyanın en yaşlı erkeği olan Juan Vicente Perez Mora'nın 114 yaşında Tachira eyaletinde hayatını kaybettiğini duyurdu. Mayıs 1909'da doğan Perez'in 11 çocuğu, 41 torunu, 18 torununun çocuğu ve 12 torununun torunu bulunuyordu. Guinness Dünya Rekorları, 2022'de Perez'i dünyanın en yaşlı erkeği olarak resmen tanımıştı. Perez, çiftçilik yapmanın yanı sıra şeriflik görevini de üstlenmişti.

03.04.2024 13:23  Güncelleme: 13:24
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Venezuela'da dünyanın en yaşlı erkeği Juan Vicente Perez Mora 114 yaşında hayatını kaybetti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Perez'in 114 yaşında Tachira eyaletinde yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Mayıs 1909'da dünyaya gelen Perez'in 11 çocuğu, 41 torunu ile 18 torununun çocuğu ve 12 torununun torunu vardı.

Guinness Dünya Rekorları, 2022'de Perez'i dünyanın en yaşlı erkeği ilan etmişti.

Guiness, 2022'de yaptığı açıklamada, Perez'i "Beş yaşındayken babası ve kardeşleriyle tarlada çalışmaya başladı ve şeker kamışı ile kahve hasadına yardım etti." ifadeleriyle tanımlamıştı.

Hayatını çiftçilikle idame ettiren Perez şeriflik de yapmıştı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Venezuela'da Dünyanın En Yaşlı Erkeği 114 Yaşında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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