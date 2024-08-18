Venezuela'da iktidar partisi ve muhalefet yanlıları toplandı - Son Dakika
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Venezuela'da iktidar partisi ve muhalefet yanlıları toplandı

Venezuela'da iktidar partisi destekçileri Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'te toplanırken, muhalefet yanlıları başkent Caracas'ın Las Mercedes semtinde bir araya geldi. Taraflar, liderlerin çağrısıyla bir kez daha belirtilen alanlarda toplandı.

18.08.2024 05:46
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Venezuela'da iktidar partisi destekçileri Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'te toplanırken, muhalefet yanlıları başkent Caracas'ın Las Mercedes semtinde bir araya geldi.

Taraflar, 31 Temmuz ve 4 Ağustos'ta gerçekleştirdiği geniş katılımlı toplanmaların ardından, yüzlerce kişi liderlerin çağrısıyla bir kez daha belirtilen alanlarda toplandı.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Miraflores Sarayı bahçesindeki destekçilerine yaptığı konuşmada, ülke genelinde 100'den fazla kentte vatan için insanların yürüdüğünü belirtti.

Muhalefet koalisyonu adayı Edmundo Gonzalez'i hedef alan Maduro, "Venezuela'dan kaçmaya hazırlanıyor. "Biletlerini hazırlamış ve Miami'ye gidiyor. Neredesin, seni korkak?" ifadesini kullandı.

Maduro, "faşizm" ve "nefret" suçlarıyla mücadele için Ulusal Meclis'ten ihtiyaç duyulan yasaların çıkartılmasını talep ederek, "Venezuela kurumlara ve barışa saygılı bir ülke olmalıdır. Venezuela'da arzu ettiğimiz geleceği inşa etme hakkını kazandık. Dünyada kimseye tavsiyede bulunmuyorum, herkes kendi ülkesini nasıl yöneteceğini bilir. Venezuela'nın egemenliğine saygı duyulmasını istiyoruz." dedi.

"Dünya ve Veneuzela'daki herkes Gonzalez'in zaferini kabul etsin"

Caracas'taki Las Mercedes semtinde destekçilerine seslenen muhalif lider Maria Corina Machado, ellerindeki tutanaklara göre seçimi yüzde 67 ile kendilerinin kazandığını bir kez daha vurguladı.

Machado, halktan barışçıl şekilde protestolarına devam etmesini isteyerek, "Egemenliğin üstünde hiçbir şey yoktur ve Venezuela halkı tercihini yaptı. Dünya ve Venezuela'daki herkes Gonzalez'in zaferini kabul etsin." diye konuştu.

Öte yandan Gonzalez ise yayımladığı bir videoda, kendilerini destekleyen Venezuelalılara teşekkür ederek, "Oylar bizde, sonuçlar bizde ve dünyaya kazandığımızı kanıtladık. Refah dolu bir Venezuela'ya tekrardan dönmemiz için yorulmadan çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Machado, üstü açık kamyonetle ana caddelerde halkı selamlamaya devam ederken, bu esnada onlarca motosikletçi ise etrafında güvenlik zinciri oluşturdu.

İktidar ve muhalefet yanlılarının organizasyonları olaysız şekilde tamamlandı. Polisler sabah saatlerinden itibaren şehrin önemli noktalarında geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı.

Maduro, 3. kez kazanmıştı

Venezuela Seçim Konseyinin 29 Temmuz'da duyurduğu sonuçlara göre, Devlet Başkanı Maduro yüzde 51,20 ile devlet başkanı seçimini 3. kez kazanmıştı.

Muhalefet koalisyonu adayı Gonzalez ve muhalif lider Maria Corina Machado ise seçim sonuçlarını reddettiklerini açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Venezuela'da iktidar partisi ve muhalefet yanlıları toplandı - Son Dakika

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