Venezuela'da muhalefet adayı Gonzalez üçüncü kez ifadeye çağrıldı

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Venezuela'da savcılık, 28 Temmuz'daki devlet başkanı seçiminde muhalefet koalisyonunun adayı olarak yarışan Edmundo Gonzalez'i "yasalara itaatsizlik" suçlamasıyla üçüncü kez ifadeye çağırdı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, savcılığın Instagram hesabından yapılan açıklamada, "Edmundo Gonzalez, 30 Ağustos Cuma günü için Cumhuriyet Savcılığına üçüncü kez çağırıldı." ifadesi kullanıldı.

Haberde, Gonzalez'in bu tarihte savcılığa gitmemesi durumunda "kaçma şüphesi" nedeniyle hakkında yakalama kararı çıkarılabileceği öne sürüldü.

Savcılık, muhalefet adayı Gonzalez'i 26 ve 27 Ağustos'ta da ifadeye çağırmıştı.

Hakkında resmi kurumlara yönelik "itaatsizlik" ve "görev gaspı" iddialarıyla cezai soruşturma başlatılan Gonzalez'in savcılığın çağrısına uyması beklenmiyor.

Gonzalez, sosyal medya hesabından daha önce yaptığı açıklamalarda, savcılığın ifade çağrısına gitmemesine gerekçe olarak "can güvenliğinin olmamasını" göstermişti.

Yerel basında, Gonzalez'in Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu 28 Temmuz'daki seçimlerin galibi ilan eden Ulusal Seçim Konseyini (CNE) seçimde hile yapmakla suçlaması ve sonuçları geçersiz kabul etmesinin söz konusu cezai soruşturmanın açılmasına neden olduğu iddia edilmişti.

Maduro üçüncü kez kazanmıştı

CNE'nin 29 Temmuz'da duyurduğu sonuçlara göre, Maduro, yüzde 51,20 oyla devlet başkanı seçimini üçüncü kez kazanmıştı.

Muhalefet koalisyonu adayı Gonzalez ve muhalif lider Maria Corina Machado, seçim sonuçlarını reddetmişti.