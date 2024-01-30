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Venezuela'da muhalif lider Maria Corina Machado, devlet başkanlığı seçimlerinde yarışacağını açıkladı - Son Dakika
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Venezuela'da muhalif lider Maria Corina Machado, devlet başkanlığı seçimlerinde yarışacağını açıkladı

Venezuela Yüksek Mahkemesi'nin (TSJ) siyasi yasak cezasını onadığı muhalif lider Maria Corina Machado, devlet başkanlığı seçimlerinde iktidara karşı yarışacağını belirtti. Machado, Nicolas Maduro hükümetini eleştirerek, seçimlerde aday olacağını ve planlarını hızlandırarak engelleri aşacaklarını söyledi. Hükümet ise Machado'ya verilen siyasi yasak kararının yargısal olduğunu savunarak, tartışmaya açık olmadığını bildirdi.

Venezuela\'da muhalif lider Maria Corina Machado, devlet başkanlığı seçimlerinde yarışacağını açıkladı
30.01.2024 - 08:03,
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Venezuela Yüksek Mahkemesi'nin (TSJ) 15 yıl siyasi yasak cezasını onadığı muhalif lider Maria Corina Machado, devlet başkanlığı seçimlerinde iktidara karşı yarışacağını belirtti.

Gazetecilere açıklamada bulunan Machado, Nicolas Maduro hükümetini eleştirerek, "Maduro, istese de istemese de benimle yüzleşecek. Onu devlet başkanlığı seçimlerinde devireceğiz." ifadesini kullandı.

22 Ekim 2023'teki ön seçimlerde muhalefet liderleri içinde en yüksek oyu aldığını hatırlatan Machado, "Seçimlerde aday olacağım, bensiz seçimleri yapamazlar, ben egemenliği temsil ediyorum. Durmayacağız ve planlarımızı hızlandıracağız. Engelleri teker teker aşacağız ve sizi temin ederim, çok iyi düşünülmüş planlarımız var." diye konuştu.

Machado, iktidar partisinin Barbados'taki görüşmelerde muhalefete verdiği sözleri tutmadığını savunarak, seçimleri garanti eden yeni müzakere çağrısında bulundu.

Hükümet tarafından yapılan açıklamada ise Machado'ya verilen siyasi yasak kararının tamamen "yargısal" olduğu ifade edilerek, bu konunun tartışmaya açık olmadığı bildirildi.

TSJ, 27 Ocak'taki kararında eski milletvekili Machado ve önde gelen muhalif liderlerden Henrique Capriles'e verilen 15 yıl siyasi yasak cezasını onamıştı.

Venezuela'da, muhalefetin devlet başkanı adayı Machado olmuştu

Venezuela'da, bu yıl yapılması beklenen devlet başkanı seçimleri öncesinde muhalefet partilerince gerçekleştirilen ön seçimlerde, adaylık yarışını eski milletvekili Machado'nun kazandığı bildirilmişti.

Ulusal Birincil Komisyon'dan (CNP) yapılan açıklamada, 22 Ekim'de 10 muhalif adayın katıldığı ön seçimlerde, hakkında 15 yıl siyasi yasak kararı bulunan Machado, sayılan oyların yüzde 92'sini almıştı.

Soruşturma

Venezuela Mali İşler Genel Müdürlüğü soruşturma kapsamında, Machado'nun, Venezuela'nın kamu etiğini, idari ahlakını, hukukun üstünlüğünü, barış ve egemenliğini ihlal ettiğine karar vererek, muhalif adaya 15 yıl siyasi yasak getirmişti.

Venezuela hükümeti ile muhalefet arasında 11 ay önce ara verilen diyaloğun yeniden başlamasının ardından taraflar, 18 Ekim 2023'te seçimlerin 2024'te yapılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

ABD yönetimi ise Venezuela'da hükümet ile muhalefetin seçimlerin 2024'te yapılması konusunda anlaşmaya varmasının ardından ülkenin petrol, doğal gaz ve altın sektörlerine yönelik uyguladığı bazı yaptırımları askıya almıştı.

Kaynak: AA
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