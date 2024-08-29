Venezuela\'da muhalifler, seçim sonuçlarını protesto etti

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Venezuela'da 28 Temmuz'da yapılan devlet başkanlığı seçimini Ulusal Seçim Konseyi'ne (CNE) göre Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kazandığının açıklanmasının ardından muhalifler, sonuçları protesto etmek amacıyla 4. kez bir araya geldi.

Başkent Caracas'taki Francisco de Miranda Meydanı'nda toplanan muhalifler, Maduro'nun kazandığı seçimlerin hileli olduğunu iddia ederek sonuçlara bir kez daha itiraz etti.

Üstü açık bir kamyonetten destekçilerine seslenen muhalif lider Maria Corina Machado, 28 Temmuz seçimlerini adayları Edmundo Gonzalez'in kazandığını öne sürdü.

Machado, yönetimin barışçıl bir şekilde Gonzalez'e devredilene kadar sokaklardan ayrılmayacaklarını belirterek, "Herkesi kandırabileceklerini sandılar ama geri tepti. Bu ay içinde Venezuela'nın özgürlük mücadelesini dünyaya duyurduk. Bu durum küresel bir davaya dönüştü. Dünyada tek bir demokratik hükümet bile Maduro'nun sahtekarlığını tanımadı. Bir tanesi bile, inanılmaz," ifadelerini kullandı.

Bu arada mitinge katılmayan Gonzalez ise sosyal medya platformu X'ten yayımladığı mesajında, "Venezuelalılar, tarih yazıyoruz. Bir ay önce egemenliğin devredilemeyeceğini oylarımızla kanıtladık. Dünya, gerçeğin ne olduğunu biliyor. Venezuela halkı ezici bir şekilde zafer kazandı," değerlendirmesinde bulundu.

Muhalifler, daha önce Machado'nun çağrısıyla 31 Temmuz, 4 Ağustos ve 18 Ağustos'ta 3 kez toplanmıştı.

Maduro, 3. kez kazanmıştı

Venezuela Seçim Konseyinin 29 Temmuz'da duyurduğu sonuçlara göre, Devlet Başkanı Maduro yüzde 51,20 ile devlet başkanı seçimini 3. kez kazanmıştı.

Muhalefet koalisyonu adayı Gonzalez ve muhalif lider Machado ise seçim sonuçlarını reddettiklerini açıklamıştı.