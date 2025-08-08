Venezuela'da Terör Saldırısı Engellendi

Venezuela İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, ülkede planlanan bir terör saldırısının güvenlik güçlerince engellendiğini ve 13 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Başkent Karakas'ta basın toplantısı düzenleyen Cabello, aldıkları istihbarata göre başkentteki Venezuela Meydanı'nda uzaktan kumandalı bir patlayıcıyla saldırı planlandığını, ancak Ulusal İstihbarat Servisinin (SEBIN) bombayı çanta içinde taşıyan kişiyi yakalayarak etkisiz hale getirdiğini aktardı.

Operasyon kapsamında yakalanan kişilerin, uzaktan kumandalı bir patlayıcıyla terör saldırısı planladığını söyleyen Cabello, ele geçirilen patlayıcı cihazların yanı sıra, kod adı "El Titi" olan bir Kolombiya vatandaşının da aralarında bulunduğu 13 şüphelinin gözaltına alındığını aktardı.

Söz konusu saldırı planının ABD destekli aşırı sağ unsurlar tarafından organize edildiğini öne süren Cabello, ülkenin istikrarının hedef alındığını ve güvenlik güçlerinin teyakkuzda olduğunu vurguladı.

Vatandaşlara güvenlik güçleriyle işbirliği çağrısı yapan Cabello, son dönemdeki operasyonlarda 50 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildiğini ve çetelere ağır darbe vurulduğunu kaydetti.