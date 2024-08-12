Güney Amerika ülkesi Venezuela'da, bir binada tüp patlaması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.
Venezuela basınında çıkan haberlere göre, Miranda eyaletine bağlı Sucre kasabasındaki Union de Petare Mahallesi'nde bir binada bilinmeyen nedenle mutfak tüpü patladı.
Patlamada, 2'si bebek 7 kişi yaşamını yitirdi, 22 kişi de yaralandı.
İtfaiye ekiplerinin enkazdan çıkardığı yaralılara sağlık görevlileri ilk müdahaleyi yaptı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, şiddetli patlamanın meydana geldiği 3 katlı binanın çöktüğü görüldü.
Patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Venezuela'da Tüp Patlaması: 7 Ölü, 22 Yaralı - Son Dakika
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