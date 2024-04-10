Venezuela'da Yolsuzluk Soruşturması: Eski Petrol Bakanı Gözaltına Alındı

Venezuela'da, Devlet Petrol Şirketine (PDVSA) yönelik açılan yolsuzluk soruşturması kapsamında, eski Petrol Bakanı Tareck El Aissami gözaltına alındı.
Başsavcı Tarek William Saab, yaptığı basın açıklamasında, yolsuzluğa bulaştığı gerekçesiyle El Aissami'nin yanı sıra eski Ekonomi ve Ulusal Kalkınma Fonu (FONDEN) Başkanı Simon Alejandro Zerpa'nın da gözaltına alındığını bildirdi.
Soruşturmada ikinci aşamaya geçtiklerini kaydeden Saab, tanıkların ifadelerinin alınmasının ardından eski bakanlar hakkında gözaltı kararı alındığını söyledi.
Saab, yeni gözaltların olabileceğini vurgulayarak, ülkenin ekonomisine darbe vuran kişilere "sert" cezalar vereceklerini belirtti.
42 kişi gözaltına alınmıştı
Başsavcı Saab, 26 Mart 2023'te düzenlediği basın toplantısında 14 devlet görevlisi, 11 özel şirket çalışanı olmak üzere toplamda 25 kişinin yolsuzluğa karıştıkları iddiasıyla gözaltına alındığını bildirmişti.
Soruşturma çerçevesinde "zimmete para geçirme ve yolsuzlukla bağlantılı" 4 Nisan 2023'te 17 kişi daha gözaltına alınmış ve rakam 42'ye yükselmişti.
Saab, yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında çok sayıda lüks araç ile uçağın da olduğu çeşitli deliller ele geçirdiklerini kaydetmişti.
El Aissami görevinden istifa etmişti
Eski Petrol Bakanı El Aissami, PDVSA yönelik açılan yolsuzluk soruşturması nedeniyle 21 Mart 2023'te görevi bıraktığını duyurmuştu.
El Aissami, 28 Nisan 2020'de Devlet Başkanı Maduro tarafından ülkenin petrol bakanı olarak atanmıştı.
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