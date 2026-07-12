Venezuela'daki 'Casuslar Oteli' ABD'nin Merkez Üssü Oldu

ABD'nin ocak ayında Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasının ardından başkent Caracas'taki 5 yıldızlı otel, Washington'ın diplomasi, ticaret ve istihbarat faaliyetlerinin merkez üssü haline geldi.

ABD'nin Caracas Büyükelçiliğinin tadilata girmesiyle, başkentin finans ve iş merkezi Chacao semtinde bulunan JW Marriott oteli, yeni dönemde, ABD ile Venezuela arasındaki ilişkilerin yönlendirildiği kritik adres özelliği kazandı.

ABD'li diplomatik misyon tarafından kullanılmaya başlanmasından bu yana güvenlik önlemlerinin üst seviyeye çıkarıldığı oteli, AA muhabiri görüntüledi.

Diplomatik ilişkilerin 2019'da kesilmesinin ardından yaklaşık 7 yıl kapalı kalan ve bu süreçte kullanılmadığı için kapsamlı onarıma alınan ABD Büyükelçilik binası, yeniden faaliyete geçirilene kadar yalnızca sınırlı sayıda ABD'li diplomat tarafından kullanıldı.

Büyükelçiliğe yaklaşık 3,5 kilometre uzaklıktaki otel, Simon Bolivar Uluslararası Havalimanı ile Caracas'ın hükümet ve finans merkezleri arasındaki stratejik konumu sayesinde ABD'li heyetler için geçici operasyon ve koordinasyon merkezi olarak öne çıkıyor. Müşterilere göre otelin ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından kullanılan bir bölümü tamamen Büyükelçilik personeline tahsis edildi.

Kolombiya basını, El Pais ve The Guardian'da yer alan haberlere göre de ABD'nin Devlet Başkanı Maduro'yu alıkoymasının ardından otel, Washington'ın diplomasi ve istihbarat çalışmalarına ev sahipliği yaparken, "Texas aksanıyla" İspanyolca konuşan farklı sektörlerden yatırımcıların otel lobisinde iş görüşmeleri gerçekleştirdiği aktarılıyor.

Otelin, Venezuela'da faaliyet gösteren ABD'li iş insanlarının yanı sıra ABD'li istihbarat görevlilerinin de buluşma noktalarından biri olarak kullanıldığı kaydediliyor.

ABD'nin Venezuela'daki varlığı artıyor

Yeni dönemde otelin değişen profili, güvenlik tedbirlerini de beraberinde getirdi. Venezuela yönetimi otel çevresindeki önlemleri artırırken, bölge günün her saati polis devriyeleriyle kontrol altında tutuluyor.

Maduro'nun askeri müdahaleyle alıkonulmasının ardından Washington ile Caracas arasındaki diplomatik ilişki süreciyle ABD, Venezuela'daki varlığını giderek artırıyor.

Otel, enerji şirketlerinin yöneticileri, diplomatlar ve uluslararası heyetlerin buluştuğu önemli bir merkez olarak öne çıkarken, ABD'nin enerji yaptırımlarını kısmen gevşetmesinin ardından başta Chevron olmak üzere birçok uluslararası şirketin temsilcisinin Caracas'ta bu oteli kullandığı ifade ediliyor.

"Casuslar Oteli"

Bazı basın yayın organlarında Caracas'taki "Casuslar Oteli" olarak da anılan otelde, Amerikalı yetkililerin, petrol sektörünün yeniden yapılandırılması, elektrik ve telekomünikasyon altyapısının yenilenmesi, liman ve havalimanlarının işletilmesi ile yabancı yatırımların ülkeye çekilmesine yönelik çalışmalar yürüttüğü ileri sürülüyor.

Caracas, yalnızca diplomatların değil, petrol, doğal gaz, altın, madencilik ve özelleştirme alanlarındaki fırsatları değerlendirmek isteyen iş insanlarının da uğrak noktası haline geliyor.

Özellikle ABD ile Venezuela arasındaki diplomatik ilişkilerin sınırlı olduğu dönemlerde, bu 5 yıldızlı otelin resmi kanalların dışında temasların yürütüldüğü fiili merkez olarak kullanıldığı iddia ediliyor.

-? Venezuelalılar bu sürece nasıl bakıyor?

Venezuela'da Maduro sonrası döneme ilişkin görüşler ikiye ayrılıyor. Bazı kesimler yabancı yatırımların artmasını desteklerken bazıları ABD'nin artan etkisini "yeni sömürgecilik" olarak nitelendiriyor.

Washington, Venezuela'nın yeniden yapılanma sürecinde Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez yönetimiyle yakın işbirliği yürütüyor.

New York Times ve El Pais gibi uluslararası medya kuruluşlarının analizlerinde görüşlerine başvurulan, Caracas merkezli siyasi istihbarat ve risk analizi şirketi Orinoco Research'ün danışmanı Jorge Barragan, otelin üstlendiği rolü şu sözlerle özetledi:

"Otel, Venezuela'nın ekonomik ve siyasi dönüşümünün sinir merkezidir. Ülkede beklenen büyük dönüşümün çok büyük bir kısmı şu anda bu otelden yönetiliyor ve yönlendiriliyor."

Bazı analistler ise bu durumu "rejim değişikliği değil, rejimin dönüştürülmesi" şeklinde değerlendiriyor.

Venezuela siyasetine yakın ama sorunlarından uzak bina

ABD'nin Venezuela'ya yönelik enerji yaptırımlarını kısmen gevşetmesinin ardından yabancı enerji şirketlerinin yöneticileri ve teknik heyetler yeniden Caracas'a gelmeye başladı.

The Guardian, Caracas'ın finans merkezi El Rosal yakınındaki söz konusu oteli, ülkenin altyapı sorunları ve ekonomik krizinden büyük ölçüde yalıtılmış tesis olarak tanımladı.

Otel, kendi jeneratörleri, su depoları ve sıkı güvenlik önlemleri sayesinde kesintisiz hizmet verirken yabancı diplomatlar, iş insanları ve uluslararası heyetler için güvenli merkez işlevi görüyor.

Turizm faaliyetlerinin oldukça sınırlı olduğu Caracas'ta otel, yabancı heyetler, iş insanları ve güvenlik ekiplerinin ağırlandığı, dış dünyadan büyük ölçüde izole merkez görünümü taşıyor.