Venezuela'daki Depremde Ölü Sayısı 6.509'a Yükseldi - Son Dakika
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Venezuela'daki Depremde Ölü Sayısı 6.509'a Yükseldi

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24 Haziran'daki depremlerde ölü sayısı 6.509'a çıktı, 1.579 kişi kayıp. Maddi hasar 19,6 milyar dolar.

Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 509'e çıktı.

Venezuela Ulusal Meclis (AN) Başkanı Jorge Rodriguez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 71 artarak 6 bin 509'a yükseldiğini, yaralı sayısının ise 16 bin 740 olduğunu belirtti.

Depremde en çok can ve mal kaybının yaşandığı La Guaira eyaletinin Valisi Jose Alejandro Teran, basına yaptığı açıklamada, bölgede halen 1579 kişinin kayıp olduğunu bildirdi.

Ulusal basında yer alan habere göre, ülke genelinde 60 bin 785 konutun incelendiği çalışmalarda 35 bin 545 ev "yaşanabilir", 14 bin 239 ev "kullanım kısıtlamalı" ve 11 bin 1 ev "yüksek riskli" olarak sınıflandırıldı.

Ayrıca afetzede ailelere 335 yeni konutun teslim edildiği ve hükümetin yıl sonuna kadar 4 bin konut teslim etme hedefini sürdürdüğü kaydedildi.

Öte yandan yetkililer, enkaz kaldırma çalışmaları kapsamında şu ana kadar 600 bin 790 ton moloz toplandığını ve bunun tahmini toplam miktarın yüzde 28,61'ine ulaştığını açıkladı.

Venezuela'da iki büyük deprem meydana gelmişti

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 24 Haziran'da Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldiğini bildirmişti.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), 26 Haziran'daki açıklamasında, depremlerin doğrudan yol açtığı maddi hasarın maliyetini 6,7 milyar dolar olarak hesaplamıştı.

Dünya Bankası Grubu, Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerin 19,6 milyar dolarlık doğrudan maddi hasara yol açtığını tahmin etmişti.

Kaynak: AA

Doğal Afet, Venezuela, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Venezuela'daki Depremde Ölü Sayısı 6.509'a Yükseldi - Son Dakika

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