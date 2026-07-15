KARAKAS, 15 Temmuz (Xinhua) -- Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 4.734'e yükselirken, 16.740 kişi de yaralandı.
Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez salı günü sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, enkazdan 6.462 kişinin kurtarıldığını, 17.907 kişinin ise evsiz kaldığını belirtti.
Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremin ardından 1.275 artçı sarsıntı kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Venezuela'daki Depremler: Ölüm Sayısı 4.734 - Son Dakika
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