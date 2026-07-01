Venezuela'daki Depremlerde Ölü Sayısı 2295'e Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Venezuela'daki Depremlerde Ölü Sayısı 2295'e Yükseldi

01.07.2026 22:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

24 Haziran'daki depremlerde ölü sayısı 2295'e, yaralı sayısı ise 11 binden fazlaya ulaştı.

Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları sürerken, hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 295'e yükseldiği bildirildi.

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, ülkeyi vuran iki büyük depremin ardından son duruma ilişkin açıklama yaptı.

Depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 295'e yükseldiğini bildiren Rodriguez, yaralı sayısının ise 11 binden fazla olduğunu belirtti.

Venezuela'da iki büyük deprem meydana gelmişti

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 24 Haziran'da Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki depremin meydana geldiğini bildirmişti.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) 26 Haziran'daki açıklamasında, depremlerin doğrudan yol açtığı fiziksel hasarın maliyetini 6,7 milyar dolar olarak hesaplamıştı.

Depremlerin ardından kaybolduğu yakınları tarafından bildirilen kişi sayısı, 27 Haziran itibarıyla 68 bini geçmişti.

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ülkede, ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

Kaynak: AA

Venezuela, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Venezuela'daki Depremlerde Ölü Sayısı 2295'e Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şanlıurfa’da intihar girişiminde bulunan daire başkanı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti Şanlıurfa'da intihar girişiminde bulunan daire başkanı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
WhatsApp’ta yeni dönem Telefon numarası paylaşma zorunluluğu kalkıyor WhatsApp'ta yeni dönem! Telefon numarası paylaşma zorunluluğu kalkıyor
İranlı din adamından tedirgin eden çağrı: Hamaney’in öldürülmesine misilleme yapın İranlı din adamından tedirgin eden çağrı: Hamaney'in öldürülmesine misilleme yapın
Trump’ın servetinde kripto patlaması Bir yılda 1,4 milyar dolar kazandı Trump'ın servetinde kripto patlaması! Bir yılda 1,4 milyar dolar kazandı
Kılıçdaroğlu’ndan tartışma yaratan atama Ankara İl Yönetimi listesinde yer aldı Kılıçdaroğlu'ndan tartışma yaratan atama! Ankara İl Yönetimi listesinde yer aldı
Atölyedeki genci zorla öpmeye çalıştı, beklemediği tepkiyle karşılaştı Atölyedeki genci zorla öpmeye çalıştı, beklemediği tepkiyle karşılaştı

23:08
Raketinde Filistin, kortta güç Zeynep Sönmez Wimbledon’a damga vurdu
Raketinde Filistin, kortta güç! Zeynep Sönmez Wimbledon'a damga vurdu
22:02
Türk futbolunun tarihi kulübü, ’’Artık yorulduk’’ diyerek ligden çekildi
Türk futbolunun tarihi kulübü, ''Artık yorulduk'' diyerek ligden çekildi
21:43
Şam’ı gezen kadın turiste taciz şoku
Şam'ı gezen kadın turiste taciz şoku
21:13
Antalya’da tarihi kapı önünde taşlı ve delici aletli kavga
Antalya'da tarihi kapı önünde taşlı ve delici aletli kavga
20:23
Büyükada’da plajda yangın Alevler ormana sıçradı
Büyükada'da plajda yangın! Alevler ormana sıçradı
19:57
Trabzon’da ağaca çarpıp infilak eden İHA inceleniyor
Trabzon'da ağaca çarpıp infilak eden İHA inceleniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2026 23:16:43. #7.12#
SON DAKİKA: Venezuela'daki Depremlerde Ölü Sayısı 2295'e Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.