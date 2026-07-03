Venezuela'daki Depremzedelere Geçici Barınma

Venezuela'da 24 Haziran'da 39 saniye arayla meydana gelen iki büyük depremin ardından evleri yıkılan ya da ağır hasar gören binlerce depremzede, stadyumlarda kurulan geçici çadır kentlerde yaşam mücadelesi veriyor.

Afette en çok can ve mal kaybının yaşandığı La Guaira kentinde, Cesar Nieves Stadyumu ile eski beyzbol stadyumunda kurulan geçici çadır kentler depremzedelerin sığınağı oldu.

Birleşmiş Milletler (BM), uluslararası kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ve yerel yönetimlerin insani yardım faaliyetleri yürüttüğü çadır kentlerde, güvenlik güçleri asayişi sağlamak adına 24 saat nöbet tutuyor.

Geçici barınma merkezine dönüştürülen stadyumdaki çocuklara deprem psikolojisini unutturmak isteyen gönüllüler, çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Yanlarında getirdikleri oyuncakları dağıtan gönüllüler, afetzede çocuklara büyük sevinç yaşatıyor.

Kamplarda izdiham ve yağma yaşanmaması için yardım malzemelerinin dağıtımı sırayla gerçekleştiriliyor. Depremzedeler için günde 3 öğün çıkarılan yemekler de yine yetkililerin kontrolünde titizlikle dağıtılıyor.

Venezuela'da 39 saniye arayla meydana gelen çifte depremde yakınlarını kaybeden afetzedeler, stadyumlarda kurulan çadır kentlerde bir yandan acılarını göğüslemeye çalışırken, diğer yandan kendilerine vadedilen yeni konutların bir an önce teslim edilmesini bekliyor.

"Binada hala çıkarılamayan çok sayıda insan var"

Stadyumlarda kalan afetzedelerden Jairo Carlos, AA muhabirine, evinin ağır hasarlı olduğunu söyledi.

Carlos, "Açıkçası çok sayıda tanıdığımızı kaybettik. Ailemizden hayatını kaybeden olmadı ama birçok arkadaşımızı, çok yakın dostumuzu kaybettik. Deprem meydana geldiğinde çalışıyordum. San Marcos'un bir bölgesinden, Magallanes'teki evimize kadar koşarak geldim, kardeşim ve diğer erkek kardeşim için çok endişeliydim, aklım onlardaydı." dedi.

Mahallelerindeki çöken evlerde çok sayıda kişinin enkaz altında olduğunu dile getiren Carlos, "Eve vardığımda, oturduğum binanın yarısının çöktüğü haberini aldım. Babalar Günü'nde tüm günü birlikte geçirdiğimiz çok yakın bir arkadaşımızı kaybettik. O binada hala çıkarılamayan çok sayıda insan var, çok sayıda cenaze var orada. Yarısını çıkardılar ama o binanın enkazı altında mahsur kalanlar var." diye konuştu.

"Ekiplerin gücü yetmedi"

Vanessa Amatima ise depremlerde büyük bir trajediye tanık olduğunu ifade etti.

Enkaz altında kalanların canlı çıkabileceklerine dair umudunun olmadığını söyleyen Amatima, "Maalesef hayatını kaybeden akrabalarım ve en çok da iş arkadaşlarım, dostlarım var, çocuklarıyla birlikte can verdiler. İki arkadaşım, 7 çocukları ve anneleriyle hayatını kaybetti. Cenazelerini enkaz altından daha yeni çıkarıyorlar. Altyapının ağırlığı, üzerlerine çöken devasa beton yükü nedeniyle henüz kurtarılamayanlar var, ekiplerin gücü yetmedi." dedi.

Amatima, tüm anılarının La Guaira kentine bağlı Playa Grande bölgesinde etkili olan depremlerde "yok olduğunu" anlatarak, şunları kaydetti:

"Zaten çocuklarım da oralı, orada büyüdüler, okula gidiyorlardı, boks yapıyorlardı, sporla ilgileniyorlardı. Çünkü orası devrim tarafından (eski Devlet Başkanı Hugo Chavez döneminde) inşa edilmiş bir yerleşim alanıydı ve orada her türlü imkana sahiptik, lisemiz, müzik okulumuz, her şeyimiz tamdı. Orada tüm bu imkanlarımız vardı. Tek bir deprem de değil, üst üste meydana gelen bu iki büyük depremle maalesef her şeyimizi kaybettik. Halihazırda Geçici Devlet Başkanımız Delcy Rodriguez, bize kalacağımız yeni bir yer tahsis edene kadar bu geçici kampta bulunuyorum."