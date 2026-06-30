KARAKAS, 30 Haziran (Xinhua) -- Venezuela'daki Çin toplumu, pazartesi günü yerel saatle 14.00 itibarıyla deprem yardım çalışmalarına destek amacıyla yaklaşık 1.700 ton yardım malzemesi bağışladı.
Venezuela Çin Dernekleri Federasyonu ve Çinli toplum grupları, ülkede yaşayan Çinlilerin katkılarıyla gerçekleştirilen bağışları organize ederek afetten etkilenen on binlerce Venezuelalı aileye destek sağladı.
Son Dakika › Güncel › Venezuela'dan Deprem Yardımına 1.700 Ton Bağış - Son Dakika
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