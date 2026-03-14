Venezuela’dan Kolombiya’ya İlk LPG Sevkiyatı Başladı

14.03.2026 09:37
Venezuela, Kolombiya’ya kara yoluyla ilk LPG sevkiyatını gerçekleştirdi. İki ülke işbirliği vurgulandı.

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ülkelerinden Kolombiya'ya kara yoluyla gerçekleştirilen ilk sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) sevkiyatının başladığını duyurdu.

Rodriguez, başkent Caracas'taki Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'te, Kolombiya Dışişleri Bakanı Rosa Yolanda Villavicencio başkanlığındaki heyetle bir araya geldi.

Taraflar arasındaki toplantının ardından açıklamalarda bulunan Rodriguez, iki ülke arasında kara yoluyla gerçekleştirilen ilk sıvılaştırılmış petrol gazı sevkiyatının Kolombiya'nın Cucuta kenti ile Venezuela'nın Tachira eyaleti arasında yapıldığını söyledi.

Rodriguez, Devlet Petrol Şirketi PDVSA'ya ait kamyonların iki ülkeyi birbirine bağlayan Uluslararası Simon Bolivar Köprüsü'nden geçtiğini belirterek, "Bu, Simon Bolivar Köprüsü üzerinden Kolombiya'ya giden LPG ve bütan gazı yüklü tankerlerin ilk geçişidir. Bu, Venezuela'dan Kolombiya'ya yapılan ilk LPG ihracatıdır." ifadelerini kullandı.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'ya seslenen Rodriguez, "Sayın Başkan Petro, kurtarıcımız Simon Bolivar'ın yolunda ilerliyoruz. Venezuela halkına yönelik uygulanan tek taraflı zorlayıcı önlemler tüm Latin Amerika halklarını etkilemektedir. Bu yaptırımların hem Venezuela hem de Kolombiya ekonomisi üzerinde doğrudan olumsuz etkileri var." dedi.

"Çifte vatandaşlık uygulamasını hayata geçirmeyi öneriyorum"

Cumhurbaşkanı Petro da Amerikan merkezli X şirketinin sosyal medya hesabındaki paylaşımında, iki ülke arasında tam enerji entegrasyonunun sağlanması gerektiğini belirtti.

Kolombiya ve Venezuela ticaretinde sıfır gümrük vergisi önerisinde bulunan Petro, şunları kaydetti:

"İki ülke arasındaki tüm ticarette sıfır gümrük vergisi uygulanmasını ve temiz enerjilere öncelik vererek tam enerji entegrasyonu sağlanmasını teklif ediyorum. Kolombiya-Venezuela sınırındaki silahlı narko-grupların bölgeden temizlenmesi için tam koordineli bir operasyona başlıyoruz. Kolombiya'daki Venezuela vatandaşları ve Venezuela'daki Kolombiya vatandaşları için tam haklara sahip çifte vatandaşlık uygulamasını hayata geçirmeyi öneriyorum."

Öte yandan Delcy Rodriguez ile Petro arasında iki ülke sınırındaki Cucuta kentinde yapılması planlanan görüşme, "mücbir gerekçeler" gösterilerek dün son anda iptal edilmişti.

Kolombiya basınına göre, Cucuta'ya giden ulusal ve uluslararası 300'den fazla gazeteci, Rodriguez ile Petro arasında planlanan görüşmenin iptal edilmesi nedeniyle maddi zarara uğradı.

Kaynak: AA

