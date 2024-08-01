Venezuela Devlet Başkanı Maduro, çevik kuvvet polisleriyle sohbet etti

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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, başkent Caracas caddelerinde nöbet tutan çevik kuvvet polisleriyle sohbet etti.

Ülkede devlet başkanı seçiminin sonuçlarını protesto eden göstericiler nedeniyle mesaide olan çevik kuvvet polisleri, Maduro'nun sürpriz ziyaretiyle karşılaştı.

Devam eden gösterilere ilişkin bilgi alan Maduro, bir polisin, "Biraz evvel şurada bir provokatörü yakaladık, maksadının ne olduğunu öğrendik başkanım." şeklindeki sözleri üzerine şöyle konuştu:

"Bu bölgede şiddet olayları yaşandı biliyorsunuz, bu yakaladıklarınız suçlu kişilerdir. Şu ana kadar 1200'den fazla suçlu yakalandı. Şurada bir kamu hastanesini ateşe verdiler. Bunun adı nedir, barışçıl protesto mu? Hastane yakmak terörizmdir. Hepinizle gurur duyuyorum, sizleri her zaman destekleyeceğim. Yaşasın ulusal polisimiz."

Polisler de Devlet Başkanı Maduro'ya "Yaşasın Devlet Başkanımız." karşılığını verdi.

Maduro, polislerle sohbetini sosyal medya hesabından paylaştı.

Venezuela'daki seçimler

Venezuela'da 28 Temmuz'da devlet başkanı seçimleri düzenlenmişti.

Venezuela Seçim Konseyinin açıkladığı sonuçlara göre Nicolas Maduro, yüzde 51,20 ile devlet başkanı seçimini 3. kez kazanmıştı.

Seçimlerin tamamlanmasının ardından 29 Temmuz'da açıklama yapan muhalefet, Ulusal Seçim Konseyi verilerinin doğru olmadığını ve sonuçların hileli olduğunu öne sürmüştü.

Seçim sonuçlarının hileli olduğu gerekçesiyle düzenlenen protestolarda güvenlik güçleri ile göstericiler arasında çıkan olaylarda şimdiye kadar biri asker 17 kişi hayatını kaybetmişti.