Maduro, Ekvador'daki Büyükelçilik ve Konsoloslukları Kapatma Talimatı Verdi

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KARAKAS, 17 Nisan (Xinhua) -- Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Ekvador polisinin 5 Nisan'da başkent Kito'daki Meksika Büyükelçiliği'ne düzenlediği baskına cevaben Ekvador'daki büyükelçilik ve konsolosluklarının kapatılması talimatını verdi.

Maduro, Salı günü Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu Olağanüstü Zirvesi'ne video bağlantısı ile katılarak, "Ekvador'daki büyükelçiliğimizin kapatılması, Kito'daki konsolosluğun kapatılması, Guayaquil'deki konsolosluğun derhal kapatılması ve diplomatik personelin acilen Venezuela'ya dönmesi talimatını verdim" dedi.

Devlet Başkanı bu kararın alınmasında Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa'nın kısa süre önce yaptığı açıklamaların tetikleyici olduğunu belirtti. Noboa, Meksika'nın siyasi sığınma hakkı tanıdığı Ekvador eski Devlet Başkan Yardımcısı Jorge Glas'ın tutuklanması için Meksika Büyükelçiliği'ne yapılan baskından üzüntü duymadığını açıklamıştı.

Maduro, Ekvador'da "uluslararası hukuk yeniden tesis edilene kadar" Venezuelalı diplomatik personelin bu ülkeye geri dönmeyeceğini vurguladı.

Devlet Başkanı, "Ekvador'un uluslararası toplumdan özür dileyene ve durumu asli yasal statüsüne getirene kadar Birleşmiş Milletler'den ihraç edilmesi yönünde Meksika tarafından yapılan öneriyi kesinlikle destekliyoruz" dedi.