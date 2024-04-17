KARAKAS, 17 Nisan (Xinhua) -- Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Ekvador polisinin 5 Nisan'da başkent Kito'daki Meksika Büyükelçiliği'ne düzenlediği baskına cevaben Ekvador'daki büyükelçilik ve konsolosluklarının kapatılması talimatını verdi.
Maduro, Salı günü Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu Olağanüstü Zirvesi'ne video bağlantısı ile katılarak, "Ekvador'daki büyükelçiliğimizin kapatılması, Kito'daki konsolosluğun kapatılması, Guayaquil'deki konsolosluğun derhal kapatılması ve diplomatik personelin acilen Venezuela'ya dönmesi talimatını verdim" dedi.
Devlet Başkanı bu kararın alınmasında Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa'nın kısa süre önce yaptığı açıklamaların tetikleyici olduğunu belirtti. Noboa, Meksika'nın siyasi sığınma hakkı tanıdığı Ekvador eski Devlet Başkan Yardımcısı Jorge Glas'ın tutuklanması için Meksika Büyükelçiliği'ne yapılan baskından üzüntü duymadığını açıklamıştı.
Maduro, Ekvador'da "uluslararası hukuk yeniden tesis edilene kadar" Venezuelalı diplomatik personelin bu ülkeye geri dönmeyeceğini vurguladı.
Devlet Başkanı, "Ekvador'un uluslararası toplumdan özür dileyene ve durumu asli yasal statüsüne getirene kadar Birleşmiş Milletler'den ihraç edilmesi yönünde Meksika tarafından yapılan öneriyi kesinlikle destekliyoruz" dedi.
Son Dakika › Güncel › Maduro, Ekvador'daki Büyükelçilik ve Konsoloslukları Kapatma Talimatı Verdi - Son Dakika
Hizbullah, İsrail güçlerine düzenlediği dron ve füze saldırısında 14'ü asker toplam 18 kişiyi yaraladı. İsrail ordusu, saldırı sonucunda 6 askerin durumunun ağır olduğunu ve yaralıların Nahariya'daki Galilee Tıp Merkezine sevk edildiğini açıkladı.
6-14 Nisan tarihlerini kapsayan Ramazan Bayramı tatili süresince, 30 büyük ilde mobil göç araçlarıyla yapılan denetlemelerde, 40 bin 892 yabancı uyruklu şahıstan 2 bin 101'inin kaçak olduğu belirlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, denetimlerin valilikler, Göç İdaresi Başkanlığı, polis, jandarma ve Sahil Güvenlik tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı.
Mardin'in Artuklu ilçesinde petrol arama ekibinde yer alan bir kişi, Kabala köyünde dengesini kaybederek uçurumdan düştü. Olayın bildirilmesi üzerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. AFAD arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarılan kişi, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Olimpiyat meşalesi, Nazilerin 1936 Berlin Olimpiyat Oyunları'yla başlattığı bir geleneğe dayanmaktadır. Meşale, Yunanistan'dan ev sahibi ülkeye taşınarak oyunların sembolü haline gelmiştir. Meşale taşıma konsepti 1948 Londra Olimpiyatları'nda tekrarlanmış ve farklı taşıma yöntemleriyle ilgi çekmiştir. Kış ve Yaz Olimpiyatları'nda ise meşale, sıra dışı taşıma yöntemleriyle yolculuğuna devam etmiştir. Olimpiyat ateşi, yolculuk boyunca sık sık sönse de yedek ateş imdada yetişmektedir. Ev sahibi ülkenin olimpiyat stadyumuna giren ateş, farklı yöntemlerle yakılmaktadır.
Olimpiyat meşalesi, Nazilerin 1936 Berlin Olimpiyat Oyunları'yla başlattığı bir geleneğe dayanmaktadır. Meşale, Yunanistan'dan ev sahibi ülkeye taşınarak oyunların sembolü haline gelmiştir. Meşale taşıma konsepti 1948 Londra Olimpiyatları'nda tekrarlanmış ve farklı taşıma yöntemleriyle ilgi çekmiştir. Kış ve Yaz Olimpiyatları'nda ise meşale, sıra dışı taşıma yöntemleriyle yolculuğuna devam etmiştir. Olimpiyat ateşi, yolculuk boyunca sık sık sönse de yedek ateş imdada yetişmektedir. Ev sahibi ülkenin olimpiyat stadyumuna giren ateş, farklı yöntemlerle yakılmaktadır.
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