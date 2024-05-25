Venezuela Devlet Başkanı Maduro, İran Büyükelçiliğine taziye ziyaretinde bulundu

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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile beraberindekilerden oluşan 9 kişinini helikopter kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle İran Büyükelçiliğine taziye ziyaretinde bulundu.

İran'ın Karakas Büyükelçiliğine ziyaret gerçekleştiren Maduro, büyükelçilikte açılan taziye defterini imzaladı ve İran halkıyla dayanışma içerisinde olduğunu belirtti.

Maduro, Reisi ve Emir Abdullahiyan'ın ölümünden "büyük üzüntü" duyduklarını dile getirerek, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'e taziyelerini iletti.

Helikopter kazasında yaşamını yitirenler için yapılan özel duaya da katılan Maudro, X hesabındaki paylaşımında, "İran halkıya dayanışma içinde olduğumu göstermek ve derin saygılarımı sunmak için buradayım. İyi günde ve kötü günde hep birlikte olacağız." ifadesini kullandı.

Maduro, Reisi'nin Venezuela'ya ikinci kez ziyaret etme isteğini kendisiyle paylaştığını ve hazırlık toplantılarının yapıldığını söyledi.