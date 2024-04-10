Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Ramazan Bayramı'nı tebrik etti

Ankara'da yağma olayına karışan şahıs tutuklandı

Ankara'nın Mamak ilçesinde bir şarküteri dükkanının cebir ve şiddet yoluyla kendisine teslim edilmesi için iş yeri sahibini tehdit eden şahıs tutuklandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalayarak çökmeye çalıştıkları iş yeri sahibine ait 2 milyon 500 bin TL değerinde 3 adet çeki ele geçirdi. Tutuklanan şahıs cezaevine gönderildi.