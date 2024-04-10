Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Ramazan Bayramı'nı tebrik etti - Son Dakika
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Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Ramazan Bayramı'nı tebrik etti

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, sosyal medya platformu X'teki hesabından cami fotoğrafı paylaşarak Ramazan Bayramı'nı kutladı. Maduro, mesajında Gazze'yi anarak Venezuela'daki ve dünyadaki Müslüman toplumun bayramını tebrik etti ve tüm dünyaya barış getirmesini temenni etti.

10.04.2024 20:37
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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Sosyal medya platformu X'teki hesabından cami fotoğrafı paylaşan Maduro, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Belirsizlik ve matem dolu bugünlerde ( Gazze'yi kastederek) Ramazan Bayramı'nı kutlayan Venezuela'daki ve dünyadaki Müslüman toplumun bayramını tebrik ediyorum. Tüm gücümüz ve dayanışmamızla hayırseverlik ve şefkat diliyoruz. Bu geleneğin getirdiği güzel değerlerin tüm dünyaya barış getirmesini temenni ediyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Ramazan Bayramı'nı tebrik etti - Son Dakika

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