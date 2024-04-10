Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Ramazan Bayramı'nı tebrik etti

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.
Sosyal medya platformu X'teki hesabından cami fotoğrafı paylaşan Maduro, mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Belirsizlik ve matem dolu bugünlerde ( Gazze'yi kastederek) Ramazan Bayramı'nı kutlayan Venezuela'daki ve dünyadaki Müslüman toplumun bayramını tebrik ediyorum. Tüm gücümüz ve dayanışmamızla hayırseverlik ve şefkat diliyoruz. Bu geleneğin getirdiği güzel değerlerin tüm dünyaya barış getirmesini temenni ediyorum."
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Ankara'nın Mamak ilçesinde bir şarküteri dükkanının cebir ve şiddet yoluyla kendisine teslim edilmesi için iş yeri sahibini tehdit eden şahıs tutuklandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalayarak çökmeye çalıştıkları iş yeri sahibine ait 2 milyon 500 bin TL değerinde 3 adet çeki ele geçirdi. Tutuklanan şahıs cezaevine gönderildi.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bayramın ilk gününde meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 1 kişi öldü 11 kişi yaralandı. İlk kaza Bakmaç ve Keş Kırsal Mahalleleri arasında meydana geldi. İkinci kaza Siverek-Viranşehir kara yolu 15'inci kilometresinde gerçekleşti. Üçüncü kaza ise Siverek-Karpuzcu Mahallesi yolunda oldu. Her üç kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular dinamik ısınma, 5'e 2 ve dar alan oyun çalışması yaptı. Antrenman sonuçlandırma çalışmasıyla tamamlandı ve takım yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Aydın'ın Köşk ilçesinde jandarma ekipleri tarafından Ramazan Bayramı dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında trafik kontrolü gerçekleştirildi. Sürücülere bilgilendirme yapılırken, vatandaşlara bayram tebriği ve ikramda bulunuldu.
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