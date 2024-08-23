Venezuela Devlet Başkanı Maduro, seçim sonucunu tarihi olarak değerlendirdi - Son Dakika
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Venezuela Devlet Başkanı Maduro, seçim sonucunu tarihi olarak değerlendirdi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Yüksek Adalet Mahkemesinin (TSJ), ülkede 28 Temmuz'da düzenlenen devlet başkanı seçimini kendisinin kazandığı yönde teyit etmesini 'tarihi' bulduklarını söyledi.

23.08.2024 06:46
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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Yüksek Adalet Mahkemesinin (TSJ), ülkede 28 Temmuz'da düzenlenen devlet başkanı seçimini kendisinin kazandığı yönde teyit etmesini "tarihi" bulduklarını söyledi.

La Guaira eyaletinde eski Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez'in heykelinin açılış töreninde halka seslenen Maduro, TSJ'nin 28 Temmuz seçimlerine ilişkin kararını değerlendirdi.

TSJ'nin tarihi ve kesin bir karar aldığını vurgulayan Maduro, "Bizler, hukukun kararlarına, ulusal egemenliğe ve adalete mutlak saygı duyuyoruz. Anayasaya saygı çerçevesinde ve barış yolunda ilerlemeye devam edeceğiz. Bir seçim ihtilafı olduğunda, Yüksek Adalet Mahkemesi Seçim Dairesi bunu karara bağlar. Venezuela anayasası ülkedeki herkes içindir." ifadelerini kullandı.

Maduro, Chavez'in heykelinin sokaklarda şiddet olaylarına yol açan "faşistlerce" saldırıya uğradığını hatırlatarak, Ulusal Meclis'in (AN) "caydırıcı" cezalar çıkartmak için harekete geçtiğini belirtti.

İsim vermeden muhalifleri hedef alan Maduro, "Ülkenin enerji santrallerini sabote etmeyi ve Venezuela'yı elektriksiz bırakmayı amaçladılar. Cumhuriyete karşı suç teşkil eden saldırılarda bulundular ve bazılarının yarası ağır çok sayıda ulusal polisimiz şiddet olaylarında yaralandı. Zarar verdikleri kamu kurumlarımızı kısa sürede yeniden ayağa kaldırdık." diye konuştu.

Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi, ülkede 28 Temmuz'da düzenlenen devlet başkanı seçimini Maduro'nun kazandığını teyit etmişti.

Maduro üçüncü kez kazanmıştı

Venezuela Seçim Konseyinin 29 Temmuz'da duyurduğu sonuçlara göre, Devlet Başkanı Maduro, yüzde 51,20 oyla devlet başkanı seçimini üçüncü kez kazanmıştı.

Muhalefet koalisyonu adayı Edmundo Gonzalez ve muhalif lider Maria Corina Machado ise seçim sonuçlarını reddetmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Venezuela Devlet Başkanı Maduro, seçim sonucunu tarihi olarak değerlendirdi - Son Dakika

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