Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Yeni Kabinesini Duyurdu - Son Dakika
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Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Yeni Kabinesini Duyurdu

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 28 Temmuz'daki devlet başkanlığı seçimlerinin ardından yeni kabinesini duyurdu. Maduro, Venezuela'nın demokrasi temelli bir devlet inşa etme sürecinde olduğunu belirtti ve kabinede bir dizi değişikliğe gitti.

28.08.2024 07:46
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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 28 Temmuz'daki devlet başkanlığı seçimlerinin ardından yeni kabinesini duyurdu.

Başkent Caracas'taki Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Maduro, Venezuela'nın demokrasi temelli bir devlet inşa etme sürecinde olgunluğa eriştiğini belirtti.

Kabinesinde bir dizi değişikliğe giden Maduro, "Venezuela'nın ihtiyaç duyduğu değişiklikler, halkın kendi kendini yönetmesi yoluyla çok daha etkili olacak. Daha canlı, doğrudan demokrasi ve hükümetin halk ile istişare ederek devleti birlikte yönetmenin adımlarını atıyoruz." ifadesini kullandı.

Maduro, "Değişimi derinleştirme ve hızlandırma süreci" olarak adlandırdığı yeni kabinesinde, İçişleri Bakanlığı'na partinin iki numarası olarak bilinen Diosdado Cabello'yu atadı.

Eski Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, Petrol Bakanı ve İcra Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilirken, Hector Rodriguez ise Eğitim Bakanı ve Sosyal ve Bölgesel Sosyalizmden Sorumlu Sektörel Başkan Yardımcısı olarak atandı.

Angel Prado, Komünler ve Kentsel Tarım Bakanı; Anabel Pereira, Maliye ve Dış Ticaret Bakanı; Pedro Tellechea, Sanayi ve Üretim Bakanı; Hector Obregon, Devlet Petrol Şirketi (PDVSA) Başkanı; Eduardo Pinate, Çalışma Bakanı; Maglay Vina, Aile Bakanı ve Arnaldo Sanchez ise Spor Bakanı olarak atandı. Dışişleri Bakanlığında ise Yvan Gil'in görevinde değişiklik yapılmadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Yeni Kabinesini Duyurdu - Son Dakika

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