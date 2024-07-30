Venezuela, diplomatik personellerini geri çağırdı

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KARAKAS, 30 Temmuz (Xinhua) -- Venezuela; Arjantin, Şili, Kosta Rika, Peru, Panama, Dominik Cumhuriyeti ve Uruguay'dan ülkedeki diplomatik personellerini geri çekmesini istedi.

Venezuela Dışişleri Bakanlığı'ndan Pazartesi günü yapılan resmi açıklamada Venezuela'nın da söz konusu ülkelerdeki diplomatik personelini geri çağırdığı belirtildi.

Venezuela, ilgili yedi ülkenin hükümetlerini Pazar günü yapılan ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun üçüncü kez altı yıllığına seçildiği devlet başkanlığı seçimleri başta olmak üzere içişlerine "müdahaleyle" suçluyor.

Açıklamada bu ülkelerin " Washington'a boyun eğdiği ve uluslararası faşizmin ideolojik esaslarına bağlı olduğu" ifade edildi.

Venezuela Ulusal Seçim Konseyi Pazartesi günü Maduro'nun Pazar günkü devlet başkanlığı seçimlerini kazandığını duyurmuştu.