Venezuela Dışişleri Bakanı: BRICS, küresel ekonominin demokratikleşmesi için itici güç olacak - Son Dakika
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Venezuela Dışişleri Bakanı: BRICS, küresel ekonominin demokratikleşmesi için itici güç olacak

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, BRICS blokunun küresel ekonominin demokratikleşmesi için itici güç olacağını belirtti. Gil, ülkesinin BRICS'e tam üye olarak katılmaya ve Latin Amerika entegrasyonunu teşvik etmeye istekli olduğunu ifade etti. Venezuela, BRICS+ bakanlar toplantısında konuk olarak yer alıyor.

12.06.2024 11:47
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KARAKAS, 12 Haziran (Xinhua) -- Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, gelişmekte olan ekonomilerden oluşan BRICS blokunun, eninde sonunda "küresel ekonominin demokratikleşmesi için itici güç" haline geleceğini belirtti.

Venezuela basınının Salı günü aktardığına göre Rusya'nın Nijniy Novgorod kentinde düzenlenen BRICS Dışişleri Bakanları Gelişmekte Olan Ülkeler Diyaloğu toplantısında konuşan Gil, "Venezuela, BRICS'te çok merkezli ve çok kutuplu dünyanın inşasını ilerletmek üzere sağlıklı ve güçlü şekilde büyüyen bir kaynak görüyor" dedi.

Gil, ülkesinin genişletilmiş BRICS'e tam üye olarak katılmaya ve Latin Amerika entegrasyonunu teşvik etme konusundaki deneyimini paylaşmaya istekli olduğunu ifade etti.

Bakan, Venezuela'nın dünyanın en büyük petrol ve doğalgaz rezervlerinden biri de dahil olmak üzere sahip olduğu geniş doğal kaynaklarını bu entegrasyon modeline katmaya hazır olduğunu söyledi.

Güney Amerika ülkesinin hem "kapsayıcı çok taraflılığı teşvik edecek güce ve siyasi kararlılığa sahip güvenilir bir ortak" hem de "uluslararası hukukun savunucusu" olduğunu da sözlerine ekledi.

Bakan, "Yükselen ülkelerin ve gelişmekte olan ekonomilerin Birleşmiş Milletler sisteminde daha fazla temsil edilmesi talebini" desteklediklerini belirtti.

Venezuela, BRICS ülkeleri ile bölgesel etkiye sahip gelişmekte olan 12 büyük ülkenin katıldığı BRICS+ bakanlar toplantısında konuk olarak yer alıyor.

Kaynak: Xinhua

Latin Amerika, Venezuela, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Venezuela Dışişleri Bakanı: BRICS, küresel ekonominin demokratikleşmesi için itici güç olacak - Son Dakika

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