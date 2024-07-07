Venezuela Dışişleri Bakanı Gil, Meksika Dışişleri Bakanı Barcena ile görüştü

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Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, çalışma ziyareti kapsamında Meksika Dışişleri Bakanı Alicia Barcena ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Gil, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, mevkidaşı Barcena ile iki ülke arasındaki ticaret, enerji, eğitim ve göç konularını ele aldıklarını bildirdi.

Meksika ile Venezuela arasında, yakın zamanda Meksika-Venezuela Daimi İkili Komisyonunun (COBIPER) yeniden toplanacağını belirten Gil, Barcena'ya misafirperverlik için teşekkür etti.

Gil, 2 Haziran'daki genel seçimlerden başarıyla ayrılan Ulusal Yenilenme Hareketinin (MORENA) Genel Sekreteri Citlalli Hernandez ile de görüşerek, iktidar partisi MORENA'nın seçim zaferini tebrik etti.

Bakan Gil, Venezuela'nın bağımsızlığının 213'üncü yılı dolayısıyla Meksika'da düzenlenen etkinliklere de katıldı.

Meksika Dışişleri Bakanı Barcena, çalışma ziyareti kapsamında en son Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile başkent Karakas'ta 17 Ekim'de bir araya gelmişti.