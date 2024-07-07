Venezuela Dışişleri Bakanı Gil, Meksika Dışişleri Bakanı Barcena ile görüştü - Son Dakika
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Venezuela Dışişleri Bakanı Gil, Meksika Dışişleri Bakanı Barcena ile görüştü

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, Meksika Dışişleri Bakanı Alicia Barcena ile çalışma ziyareti kapsamında bir araya geldi. Gil, görüşme sırasında iki ülke arasındaki ticaret, enerji, eğitim ve göç konularını ele aldıklarını belirtti. Ayrıca, Meksika-Venezuela Daimi İkili Komisyonunun yakın zamanda yeniden toplanacağını duyurdu. Gil ayrıca, Ulusal Yenilenme Hareketi Genel Sekreteri Citlalli Hernandez ile de görüşerek, iktidar partisi MORENA'nın seçim zaferini tebrik etti. Barcena ise geçtiğimiz Ekim ayında Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile bir araya gelmişti.

07.07.2024 07:47
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Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, çalışma ziyareti kapsamında Meksika Dışişleri Bakanı Alicia Barcena ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Gil, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, mevkidaşı Barcena ile iki ülke arasındaki ticaret, enerji, eğitim ve göç konularını ele aldıklarını bildirdi.

Meksika ile Venezuela arasında, yakın zamanda Meksika-Venezuela Daimi İkili Komisyonunun (COBIPER) yeniden toplanacağını belirten Gil, Barcena'ya misafirperverlik için teşekkür etti.

Gil, 2 Haziran'daki genel seçimlerden başarıyla ayrılan Ulusal Yenilenme Hareketinin (MORENA) Genel Sekreteri Citlalli Hernandez ile de görüşerek, iktidar partisi MORENA'nın seçim zaferini tebrik etti.

Bakan Gil, Venezuela'nın bağımsızlığının 213'üncü yılı dolayısıyla Meksika'da düzenlenen etkinliklere de katıldı.

Meksika Dışişleri Bakanı Barcena, çalışma ziyareti kapsamında en son Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile başkent Karakas'ta 17 Ekim'de bir araya gelmişti.

Kaynak: AA

Venezuela, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Venezuela Dışişleri Bakanı Gil, Meksika Dışişleri Bakanı Barcena ile görüştü - Son Dakika

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