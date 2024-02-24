Venezuela Dışişleri Bakanı: Türkiye Filistin halkının zaferinde önemli rol oynadı - Son Dakika
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Venezuela Dışişleri Bakanı: Türkiye Filistin halkının zaferinde önemli rol oynadı

Venezuela Dışişleri Bakanı: Türkiye Filistin halkının zaferinde önemli rol oynadı

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin duruşuna ilişkin "gurur" duyduklarını belirterek, "(Türkiye'nin) Filistin halkının bu zaferi kazanması için önemli bir rol oynadığını düşünüyoruz.

24.02.2024 20:40
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Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin duruşuna ilişkin "gurur" duyduklarını belirterek, "( Türkiye'nin) Filistin halkının bu zaferi kazanması için önemli bir rol oynadığını düşünüyoruz." dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Gil, Türkiye'nin Venezuela'ya yönelik tek taraflı yaptırımlara karşı çok destek olduğunu söyledi.

Filistin halkının savunulması ve soykırımı kınama konusunda iki ülkenin ortak duruşuna işaret eden Gil, mevkidaşı Fidan ile bu konuları konuştuğunu aktardı.

Gil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin duruşuna ilişkin "gurur" duyduklarını belirterek, Erdoğan'ın Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile İsrail'in yaptıklarını kınadıklarını dile getirdi.

Gil, şunları kaydetti:

"Hiçbir şüpheye yer vermeksizin bunu kınıyorlar. İsrail'in, Filistin halkına yaptığı soykırımı, saldırıyı kınıyoruz. Türkiye'nin İslam dünyasındaki liderliğini, Müslüman dünyasındaki liderliğini, bölgedeki liderliğini takdir ediyoruz. Filistin halkının bu zaferi kazanması için önemli bir rol oynayacağını düşünüyoruz."

(Sürecek)

Kaynak: AA

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