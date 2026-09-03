Venezuela Geçici Devlet Başkanı: Seçim ülke hazır olduğunda yapılacak - Son Dakika
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Venezuela Geçici Devlet Başkanı: Seçim ülke hazır olduğunda yapılacak

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Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, gerekli şartlar sağlandığında seçim yapılacağını belirterek, "Seçim olacak ama ülke hazır olduğunda" dedi. Rodriguez, seçim tarihini belirleyen merciin kendisi olmadığını da ifade etti.

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ülkede gerekli şartlar sağlandığında seçim yapılacağını belirterek, "Seçim olacak ama ülke hazır olduğunda." dedi.

Başkent Caracas'taki Devlet Başkanı Sarayı Miraflores'te düzenlenen basın toplantısında konuşan Rodriguez, 5 Ocak'ta görevi devraldığından bu yana "gece gündüz" çalıştığını belirtti.

Rodriguez, Venezuela'da gerekli şartlar sağlandığında seçime gidileceğini vurgulayarak, "Seçim olacak ama ülke hazır olduğunda. Venezuela'nın zamanı geldiğinde sandık başına gitmeye tamamen hazır olması için durmaksızın çalıştım. Hiç şüpheniz olmasın, bu ülkede seçim yapılacak ancak bu süreç, Venezuela'nın tamamen hazır olduğu koşullarda gerçekleşecek." değerlendirmesinde bulundu.

Venezuela'da demokratik huzurun sağlanması ve ülkeye yönelik yaptırım çemberinin tamamen kırılması için yoğun bir diplomasi yürüttüğünü dile getiren Rodriguez, "Venezuela'da yürürlükte olan bir Anayasa ve bu Anayasa'nın teminat altına aldığı demokratik bir düzen mevcuttur. Kaldı ki seçim tarihini belirleyen merci de ben değilim." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump da Venezuela'nın seçimlere "henüz hazır olmadığını" belirtmiş, ülkenin daha fazla zamana ihtiyacı olduğunu savunmuştu.

Ne olmuştu?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta patlama ve uçak sesleri duyulmuş, Venezuela yönetimi patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

Dönemin ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Maduro ve eşi Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Venezuela Geçici Devlet Başkanı: Seçim ülke hazır olduğunda yapılacak - Son Dakika

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