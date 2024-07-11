Venezuela, Haziran Ayında Yılın En Yüksek Ham Petrol Üretimini Gerçekleştirdi

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KARAKAS, 11 Temmuz (Xinhua) -- Venezuela, Haziran ayında yılın en yüksek miktardaki ham petrol üretimini gerçekleştirdi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) tarafından Çarşamba günü yayımlanan aylık rapora göre, ülkenin ham petrol üretimi geçtiğimiz ay günlük 922.000 varile ulaştı. Bu rakam, yıl içinde bir önceki rekorun kırıldığı Mayıs ayında kaydedilen miktardan günde ortalama 12.000 varil artışa işaret ediyor.

OPEC raporuna göre ikincil kaynaklar, Venezuela'nın Haziran ayında bir önceki aya kıyasla 21.000 varil daha fazla üretim yaparak, 851.000 varille 2024 yılı içindeki rekoru kırdığını gösteriyor.

İkincil kaynaklar; petrol fiyatını bildiren kuruluşlar, haber ajansları, danışmanlar ve enerji kuruluşlarını ifade ediyor.

Doğrudan kaynaklara göre ise Venezuela bu yıl petrol üretiminde 2023 ve 2022 yıllarına kıyasla kayda değer toparlanma sergiledi. 2023'teki üretim miktarı 783.000, 2022'deki üretim miktarı ise 716.000 varil idi.

Petrol ihracatı geleneksel olarak Venezuela'nın önde gelen dış gelir kaynağı olsa da ham petrol üretimi son beş yılda keskin şekilde azaldı. Venezuela hükümeti bu düşüşü, devlete ait Petroleos de Venezuela S.A. petrol şirketine ABD tarafından uygulanan yaptırımlara bağlıyor.