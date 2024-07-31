Venezuela, Peru ile diplomatik ilişkileri kesti

KARAKAS, 31 Temmuz (Xinhua) -- Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, Venezuela hükümetinin Peru ile diplomatik ilişkileri kesme kararı aldığını duyurdu.
Gil sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı Salı günkü açıklamasında, "Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Hükümeti, 1961 tarihli Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi'nin 45. maddesi uyarınca Peru Cumhuriyeti ile diplomatik ilişkilerini kesme kararı almıştır" dedi.
Bakan söz konusu açıklamayı, Perulu mevkidaşı Javier Gonzalez-Olaechea'nın ülkedeki başkanlık seçimlerine atıfta bulunarak, "Peru, Venezuela halkının iradesinin ihlalini kabul etmeyecektir" şeklindeki ifadelerinin ardından yaptı.
Gil, "Peru Dışişleri Bakanı'nın, Venezuela halkının iradesini ve anayasamızı hiçe sayan pervasız açıklamalarının ardından bu kararı almak zorunda kaldık" ifadelerini kullandı.
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