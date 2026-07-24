Venezuela, UCM'den Çekilme Kararını BM'ye Bildirdi

Venezuela, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden (UCM) "kesin ve geri dönülemez" şekilde çekilme kararını iletti.

Venezuela Dışişleri Bakanı Felix Plasencia, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'in talimatıyla UCM ile ilgili önemli bir karar aldıklarını belirtti.

BM Genel Sekreteri Guterres'e Venezuela'nın UCM'nin kurucu sözleşmesi Roma Statüsü'nden ve Statü'nün 127. maddesi uyarınca UCM'den "kesin ve geri dönülemez" şekilde çekilme kararını ilettiğini vurgulayan Plasencia, UCM'nin faaliyetlerini eleştirdi.

Plasencia, şunları kaydetti:

"Venezuela, mahkemenin faaliyetlerinin, Küresel Güney'in zararına olacak şekilde çalışmalarını orantısız bir biçimde Afrika ve Latin Amerika ülkelerinde yoğunlaştıran, kanıtlanmış bir coğrafi yanlılığa yanıt verdiğini düşünmektedir. Bu yapı, uluslararası adaletin, hakkaniyetle uygulanmaktan uzak, halklar arasındaki eşitsizlikleri derinleştirmek ve onların kendi kaderini tayin ile egemenlik haklarını tanımamak için araçsallaştırıldığını ortaya koymaktadır."

Plasencia, UCM'nin mekanizmalarını adalet ve koruduğunu iddia ettiği halklar yerine farklı çıkarların hizmetine sunduğunu savunarak, "Bu nedenle, Venezuela halkına yönelik zulmü sürdüren ve uluslararası adaletin gidermesi gereken eşitsizlikleri ağırlaştıran bu 'hukuki savaş' boyutunu reddediyoruz. Halkların egemenliğine ve kendi kaderini tayin hakkına saygılı, gerçekten adil bir adalet anlayışına olan bağlılığımızı yineliyoruz." ifadelerini kullandı.