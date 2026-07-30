Venezuela ve ABD'den İyi Niyet Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Venezuela ve ABD'den İyi Niyet Mesajı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez, ABD ile ilişkilerin iyi niyetle gelişebileceğini söyledi.

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ABD ile karşılıklı iyi niyete dayalı ilişkiler geliştirmek istediklerini, ancak ülkenin egemenliğinden taviz vermeyeceklerini söyledi.

Rodriguez, ABD merkezli Time dergisine yaptığı açıklamada, ülkenin egemenliğini korumanın öncelikleri olduğunu vurgulayarak, ABD ile ilişkilerin karşılıklı iyi niyet temelinde geliştirilebileceğine inandığını belirtti.

"Mevcut ve gelecekteki stratejim, her zaman ülkede barış ve huzurun yanı sıra sosyal ve ekonomik refahı garanti altına almak olmuştur." ifadelerini kullanan Rodriguez, ABD ile güvenlik alanındaki işbirliğine de dikkati çekti.

Rodriguez, sınır ötesi suç örgütü "Tren de Aragua"nın elebaşı Hector Rustherford Guerrero Flores'in geçen haziran ayında ABD Güney Komutanlığı tarafından Venezuela ile yakın koordinasyon içinde düzenlenen operasyonda öldürüldüğünü hatırlattı.

ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'i alıkoymasına da değinen Rodriguez, o gün ikisinin de öldürüldüğünü düşündüğünü belirterek, büyük endişe ve acı yaşadığını söyledi.

Rodriguez, Maduro'nun gözaltına alınmasının ardından Katar'ın arabuluculuğunda kendisiyle ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio arasında telefon görüşmesi gerçekleştiğini belirterek, Rubio'nun bu görüşmede ABD'nin taleplerini kabul etmeleri ya da Venezuela'nın sürekli askeri baskıyla karşı karşıya kalacağı yönünde ültimatom verdiğini öne sürdü.

Sonrasında ABD Başkanı Donald Trump ile görüştüğünü aktaran Rodriguez, görüşmede iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin yeniden kurulması ihtimali ile ortak işbirliği alanlarının ele alındığını kaydetti.

Time dergisinin hem ABD hem de Venezuela hükümet yetkililerine dayandırdığı haberine göre, ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Venezuela'nın petrol gelirlerini ve kamu maliyesini düzenleyen çerçeveyi denetliyor. Haberde ayrıca Rubio ile Rodriguez'in neredeyse her gün telefon ve anlık mesajlaşma uygulamaları üzerinden iletişim kurduğu öne sürüldü.

Ne olmuştu?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta patlama ve uçak sesleri duyulmuş, Venezuela yönetimi patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya karşı büyük çaplı saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

Dönemin ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Maduro ve eşi Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Venezuela, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Venezuela ve ABD'den İyi Niyet Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bursa’da 2 çocuk annesi kadın evde göğsünden vurulmuş halde bulundu: 1 gözaltı Bursa’da 2 çocuk annesi kadın evde göğsünden vurulmuş halde bulundu: 1 gözaltı
ABD hava saldırısı başlattı İran’da art arda patlama sesleri ABD hava saldırısı başlattı! İran'da art arda patlama sesleri
Netanyahu’ya canlı yayında zor soru: Trump’ı savaşa siz mi ikna ettiniz Netanyahu'ya canlı yayında zor soru: Trump'ı savaşa siz mi ikna ettiniz?
Gelecek Partisi feshedildi, 4 vekilin izleyeceği yol belli oldu Gelecek Partisi feshedildi, 4 vekilin izleyeceği yol belli oldu
Etimesgut Belediyesi’ne operasyon Başkan Erdal Beşikçioğlu dahil çok sayıda gözaltı var Etimesgut Belediyesi'ne operasyon! Başkan Erdal Beşikçioğlu dahil çok sayıda gözaltı var
Taliban’ın son hamlesi dünyayı ayağa kaldırdı BM raporu ortaya çıkardı Taliban'ın son hamlesi dünyayı ayağa kaldırdı! BM raporu ortaya çıkardı

23:49
Bayern Münih işi biraz abarttı Tam 15 gol
Bayern Münih işi biraz abarttı! Tam 15 gol
22:53
Öğrenci affı düzenlemesi TBMM’de kabul edildi
Öğrenci affı düzenlemesi TBMM'de kabul edildi
22:12
Cem Küçük’le ilgili dikkat çeken iddia İş adamlarının şikayetiyle gözaltına alınmış
Cem Küçük'le ilgili dikkat çeken iddia! İş adamlarının şikayetiyle gözaltına alınmış
21:50
Kara Kartal’dan şov Beşiktaş galibiyetle turladı
Kara Kartal'dan şov! Beşiktaş galibiyetle turladı
21:44
Ahbap soruşturmasında iş insanı Hüseyin Başaran dahil 7 kişi tutuklandı.
Ahbap soruşturmasında iş insanı Hüseyin Başaran dahil 7 kişi tutuklandı.
21:41
Gazeteci Cem Küçük gözaltına alındı
Gazeteci Cem Küçük gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2026 23:59:27. #7.12#
SON DAKİKA: Venezuela ve ABD'den İyi Niyet Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.