Venisi'nin Sağlık Durumu Kötüleşti

Tunus'taki Nahda Hareketi, tutuklu Başkan Yardımcısı Munzir el-Venisi'nin sağlık durumunun kötüleştiğini, konuşma yetisini kaybettiğini belirterek bu durumdan yetkilileri sorumlu tuttu.

Nahda Hareketi Basın ve İletişim Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Venisi'nin, Tunus İstinaf Mahkemesinin kendisi ile eski Adalet Bakanı ve Nahda yöneticisi Nuruddin el-Bahiri hakkında "eski milletvekili Cilani ed-Debbusi'nin ölümü" davasında verilen 4 yıl hapis cezasını onamasının ardından konuşma yetisini tamamen kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, cezaevi doktorunun Venisi'nin konuşma kaybının büyük ihtimalle yaşadığı psikolojik şoktan kaynaklandığını değerlendirdiği ve acilen uzman doktorlar tarafından hastanede muayene edilmesini önerdiği aktarıldı.

Venisi'nin tedaviyi reddetmediği ancak mahkumların taşınmasında kullanılan cezaevi aracındaki koşulları gerekçe göstererek hastaneye bu araçla götürülmeyi kabul etmediği belirtilen açıklamada, kronik rahatsızlıkları bulunan Venisi'nin bu yolculuğun sağlık durumunu daha da ağırlaştıracağını söylediği ifade edildi.

Nahda Hareketi, açıklamasında Venisi'nin sağlık durumundaki kötüleşmeden Tunus makamlarını sorumlu tutarak serbest bırakılması ve uzman doktorlardan oluşan bir sağlık heyeti tarafından acilen tedavi edilmesi çağrısında bulundu.

Ayrıca uluslararası insan hakları kuruluşlarına da çağrı yapan Hareket, Venisi'nin maruz kaldığını belirttiği uygulamalara müdahale edilmesi ve tutuklu siyasi isimlerin sağlık durumlarının korunması için girişimde bulunulmasını istedi.