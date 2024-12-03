Venüs'ün Yaşanabilirliği Keşfedildi - Son Dakika
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Venüs'ün Yaşanabilirliği Keşfedildi

Cambridge Üniversitesi, Venüs'ün hiçbir zaman yaşanabilir olmadığını tespit etti.

03.12.2024 13:19
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Bilim insanları, büyüklüğü ve yapısından dolayı Dünya'ya çok benzeyen "kardeş gezegen" Venüs'ün, geçmişte hiçbir zaman yaşanabilir olmadığını keşfetti.

ZME Science'ın haberine göre, Cambridge Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, Venüs'ün, hiçbir zaman Dünya gibi özellikler taşımadığı, çorak, yaşanması imkansız ve "cehennemi andırır" bir gezegen olduğunu ortaya koydu.

Venüs'teki volkanik aktiviteler ve atmosfer kimyasının incelenmesi sonucunda, gezegenin oluşumunun ilk dönemlerinden itibaren bir kuruma sürecine girdiği, sonraki safhalarda da sıvı haldeki suyu barındıramayacak kadar kuru bir yapıya dönüştüğü belirlendi.

Araştırmacılar, Dünya'daki volkanik püskürmelerin, çekirdeğin zengin su içeriğini gösterir şekilde çok miktarda su buharı içermesine karşın Venüs'ün volkanik gazlarının en fazla yüzde 6 oranında su barındırdığını, bunun da Venüs'ün iç katmalarında su bulunmadığına işaret ettiğini belirtti.

Bazı bilim insanları, Venüs'ün 4,6 milyar yıl önce oluştuğu dönemde Dünya'ya benzediğini, devasa volkanik faaliyetlerin kontrolden çıkmış bir sera etkisini tetiklemesinden önce gezegende sığ okyanuslar ve ılıman bir iklim bulunduğunu düşünürken diğerleri ise Venüs'ün ilk zamanlarından itibaren suyun yoğunlaşamayacağı kadar sıcak ve kuru olduğunu öne sürüyor.

Venüs'ün geçmişte yaşanabilir bir gezegen olup olmadığı, keşfedilen ötegezegenlerdeki araştırmalara ışık tutabilir

Araştırmanın baş yazarı, Cambridge Astronomi Enstitüsü doktora öğrencisi Tereza Constantinou ve ekibi de Venüs'ün başlangıçta muhtemelen kalın bir buhar atmosferiyle çevrelenmiş, erimiş bir gezegen olduğu, zaman geçtikçe yoğun Güneş radyasyonunun atmosferdeki hidrojeni yok ederek geride çorak, yaşanmaz bir toprak bıraktığı görüşünü destekliyor.

Constantinou, Dünya'ya en yakın gezegen olmasına rağmen Venüs'ün ötegezegen bilimi açısından önemli olduğunu belirterek, "Eğer Venüs geçmişte yaşanabilir idiyse, bu, halihazırda bulduğumuz diğer (benzer) gezegenlerin de yaşanabilir olabileceği anlamına gelir. Fakat eğer Venüs hiçbir zaman yaşanabilir olmadıysa, bu, başka yerlerdeki Venüs benzeri gezegenlerin yaşanabilir koşullar veya yaşam barındırma açısından daha az aday olmasına neden olur." ifadelerini kullandı.

Yapılan araştırmalarda, yıldızların yaşanabilir bölgesinde bulunduğu tespit edilen kayalık ötegezegenlerin çoğunun, Venüs'le benzer özellikler taşıdığı tespit edildi.

Bu tür gezegenlerin geçmişinin Venüs'e benzemesi, bunların yaşamı destekleme ihtimalinin önceden düşünülenden çok daha düşük olduğunu ortaya koyuyor.

Araştırma Nature Astronomy dergisinde yayımlandı.

Kaynak: AA

Cambridge, Güncel, Çevre, Dünya, Venüs, Son Dakika

Son Dakika Güncel Venüs'ün Yaşanabilirliği Keşfedildi - Son Dakika

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