Verdi'nin La Traviata'sı İstanbul'da

Giuseppe Verdi'nin "La Traviata" operası, bugün ve yarın Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce (DOB) düzenlenen 17. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali'nde sanatseverlerle buluşacak.

Verdi'nin en çok yorumlanan eserlerinden biri olan yapıt, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda sahnelenecek.

Azerbaycan Devlet Akademik Opera ve Bale Tiyatrosu'nun sanatçıları arasında yer alan, Azerbaycan klasik müzik ve opera dünyasının uluslararası alanda tanınan başarılı isimlerinden orkestra şefi Eyyub Guliyev, soprano İnara Babayeva ve tenor Ramil Qasımov festivalde sanatseverlerle buluşacak.

Azerbaycan Devlet Opera ve Bale Tiyatrosunun baş orkestra şefi Eyyub Guliyev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk kez bu daveti aldığını belirterek, "Türkiye'de Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa'da çok konserlerim oldu. Benimle birlikte Azerbaycanlı opera sanatçılarımız da festivale katıldı. Bizim temsillerimizde iki kardeş ülkenin solistleri sahneyi bölüşecek." dedi.

Guliyev, provaların güzel geçtiğini aktararak, "Orkestrayı da koroyu da solistlerinizi de çok sevdim. İnsani yönleri beni çok tuttu. Oldukça kaliteli ve profesyoneller. Onlarla çalışmak bana zevk verdi. Bununla beraber çok sempatik ve nazikler. İsteklerime sıcak baktılar. Biz ilk kez değil de senelerce beraber çalışıyormuşuz gibi hissettim." ifadelerini kullandı.

"Buradaki güzel insanların tebessümü beni çok sevindiriyor"

Soprano İnara Babayeva, Türkiye'ye gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İstanbul Opera ve Bale Festivali'nde ilk temsilim. Bu kez Violetta Valery karakterini canlandırıyorum. Çok memnunum. Burada misafir değil ailedenmişim gibi hissediyorum. İstanbul'da ayrı ayrı konserlerde ve tiyatrolarda konser verdim. Bu muhteşem binada ilk defa yer aldım. Zamanımız çok azdı. Bu arada telefonlaştık, tanıştık. Hazır olarak geldik. Opera, klasik müzik sevenleri yürekten davet ediyorum." dedi.

Tenor Ramil Qasımov, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki dostluğun sürdürüldüğünü belirterek, "Tesadüf değil ki büyük önder Haydar Aliyev her zaman 'Biz bir millet, iki devletiz' demiştir. Bizim dinimiz, dilimiz, düşüncemiz, medeniyetimiz ve ortak değerlerimiz çok. İstanbul'a ilk defa geldim. Buradaki güzel insanların tebessümü beni çok sevindiriyor. İstanbul Devlet Opera ve Balesinde olmam da benim için çok gurur verici." diye konuştu.

"Kamelyalı Kadın"dan ilhamla yazıldı

Alexandre Dumas'nın (oğul) ölümsüz eseri "Kamelyalı Kadın"dan ilham alan, Giuseppe Verdi'nin başyapıtlarından "La Traviata" operası, aşk ve fedakarlığın dokunaklı hikayesini etkileyici müziğiyle buluşturuyor.

Francesco Maria Piave'nin yazdığı libretto ile Verdi'nin müziğinin evrensel bir ruh kazandırdığı eser, bir aşk hikayesinin yanı sıra dönemin toplumuna tutulan bir eleştiri aynası özelliği de taşıyor. Eserde, Paris'in eğlence dolu yüzeyinin altında, toplumsal tabular, kadınlara biçilen roller ve aşkın özgürleştirici gücü sorgulanıyor.

Eserde Violetta Valery'yi Inara Babayeva ile Evren Işık Yasemin, Alfredo Germont'u Mert Süngü ile Ramil Qasımov, Giorgio Germont'u Caner Akgün ile Murat Güney, Giuseppe'yi Anıl Önder ile Hazal Ata dönüşümlü olarak canlandıracak.

Flora Bervoix'yı Barbora F. Hitay, Gastone'u Çağrı Köktekin, Barone Douphol'ü Burak Kul, Marchese d'Obigny'yi Erencan Karadi, Dottore Grenvil'i, Emre Güngör, Annina'yı Seda Taşpınar, Commissionario'yi Berke Tükenmez, Alexandre Dumas'yı Tuğrul Savaşcı, Giuseppe Verdi'yi Cem Cüneyt Çelik oynayacak.

Recep Ayyılmaz'ın sahneye koyduğu ve dramaturjisini üstlendiği eserde İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) Orkestrası'nı Eyup Guliyev, İDOB korosunu ise Paolo Villa yönetecek. Koreografisini Kürşat Kılıç'ın yaptığı eserin dekor tasarımına Çağda Çitkaya, kostüm tasarımına Gizem Betil, ışık tasarımına Yakup Çartık imza attı.