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Vergi Adaleti Talebi

Vergi Adaleti Talebi

Orman-İş Sendikası Başkanı Aslan, çalışanların vergi oranlarının adil olması gerektiğini söyledi.

13.01.2025 14:49
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Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, çalışanlardan kesilen gelir vergisi oranlarının adil bir düzeye çekilmesi talebinde bulundu.

Aslan, sendika genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, çalışanların geçen yıl artan gider, yetmeyen gelir, düşmeyen enflasyon ve yükselmeyen maaş sorunu yaşadığını söyledi.

Çalışanların ağır vergi yüküyle karşı karşıya olduğunu dile getiren Aslan, şunları kaydetti:

"Vergide adaletin sağlanmasını bekliyoruz. Üyelerimizin bordrolarına baktığımızda çalışanların vergi mağduriyeti net olarak göze çarpmaktadır. Yılın ikinci çeyreğinin sonunda itibaren yüzde 20'lik dilimden vergi kesiliyor. Yani maaş, yüzde 5 azalıyor. Yılın üçüncü çeyreğinin sonuna doğru ise yüzde 27'lik dilimden vergi kesiliyor ve maaşlar yüzde 12 daha azalıyor. Ocak ayındaki maaş mart sonrası vergi matrahı ve oranları nedeniyle tam anlamıyla kuşa dönüyor. Maaşın her 100 lirasının en az 35 lirası vergiye gidiyor. Vergide adil, makul ve insaflı olunmasını bekliyoruz."

İşverenlerin araçlarına aldıkları yakıtı, yedikleri yemeği dahi gider gösterip düşük vergi ödeyebildiğini vurgulayan Aslan, "İşçi ne yakıtı ne ekmeği ne de çocuğunun eğitim masrafını gider olarak gösterip, vergiden düşemiyor. Vergide adalet için talebimiz gayet nettir. ya vergi oranı yüzde 15 ile sınırlandırılmalı ya yüzde 15'lik dilimdeki çalışanların geliri hatırı sayılır biçimde yükseltilmeli ya da işçilerin maaşlarında da emsal düzeydeki kamu görevlisi maaşlarına benzer istisna muafiyetler getirilmelidir." diye konuştu.

Kaynak: AA

Politika, Sendika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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