VDK'nın Yüksek Gelir Grupları Programı Gözlemleri ve Değerlendirmeleri

Vergi Denetim Kurulu'nun (VDK) Yüksek Gelir Grupları Gözetim ve Uyum Programı'nın ikincisi bu yıl başladı ve saha çalışmalarının sonuna gelindi. Mükelleflerin tespitlerini merkezle paylaşmasının ardından, merkez nihai değerlendirmeyi yapacak ve bazı kişileri vergi incelemesine sevk edebilecek, ancak çok fazla inceleme çıkmayacağı tahmin ediliyor.

Bu yıl yaklaşık on kişinin görüşmesine katılan gözlemci, sürece ilişkin değerlendirmelerini paylaştı. Müfettişlere standart bir soru seti gönderildi ve cevaplara göre form dolduruldu, ancak müfettiş yaklaşımlarına göre süreç değişiklik gösterdi. Soruların iyi hazırlanmadığı, gereksiz veya tekrarlı olduğu belirtildi. Ayrıca, şirket ortaklıklarıyla ilgili hatalar tespit edildi ve VDK'nın bilgi kaynağını gözden geçirmesi önerildi.

Saha çalışmalarının gelir vergisi beyan süresi dolmadan başlaması eleştirildi ve gelecek yıl beyan süresi sonrasında başlanması önerildi. Temel sorular, şirket ortaklarının huzur hakkı ve kâr payı alıp beyan etmelerine odaklandı, bu da ortaklara mesaj verdi ve daha fazla kâr dağıtımı bekleniyor, bu da Maliye'nin vergi gelirlerini artırabilir. Taşınmaz alım-satımları ve değer artış kazancı beyanları da sorgulandı.

Görüşmeler, bazı kişilerin beyan etmedikleri gelirleri tespit etmelerine ve gönüllü uyum yoluyla düzeltmeler yapmalarına yol açtı, bu da pişmanlık yoluyla cezasız düzeltmeler sağladı. Program, ortaklarda farkındalık yarattı ve VDK'nın kişisel bilgilere ulaşabildiğini gösterdi, bu da programın başarılı bir sonucu olarak değerlendirildi. Bu durum, iş insanlarının gelir vergisi ödemelerini artırabilir ve lüks harcamaları azaltabilir, ancak dolaylı vergilerin tahsilatını etkileyebilir.