Vergi İstisnası 22 Milyar Dolar: Ekonomist Oğuz Demir’den Sert Eleştiriler

Bu yıl kurumlar vergisi istisnasının 22 milyar dolar olduğu ortaya çıktı. Cumhuriyet tarihi boyunca 100 civarında olan vergi istisnası, son 10 yılda 600’e çıkarıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye’ye gelen küresel şirketlerden 20 yıl boyunca vergi almayacağız” dedi. Ekonomist Doç. Dr. Oğuz Demir, bu durumu canlı yayında değerlendirdi.

Demir, pandemiden önce her krizi fırsata çevireceğiz diyen anlayışın bir yansıması olarak gördüğünü belirtti. Savaştan yararlanarak yatırımcı çekme çabasının, iş dünyasını mutlu etme amacı taşıdığını ancak koşulların Türkiye’ye sermaye gelmesi için uygun olmadığını söyledi. Hukuki sorunlar, ekonomik istikrarsızlık, yüksek enflasyon ve faiz gibi faktörlerin yabancı yatırımı çekmeyeceğini vurguladı. Demir, bu uygulamanın yerli çıkar gruplarına yarar sağlayacağını, yabancı şirket görünümlü yerli firmaların vergi dışı kalacağını iddia etti. Son olarak, Ordu Perşembe Yaylası’nın altın madeni arama çalışmaları nedeniyle halka kapatılmasına tepki gösteren CHP Milletvekili Mustafa Adıgüzel’in sözlerine de yer verildi.