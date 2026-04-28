Vergi İstisnası 22 Milyar Dolar: Ekonomist Oğuz Demir'den Sert Eleştiriler
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vergi İstisnası 22 Milyar Dolar: Ekonomist Oğuz Demir’den Sert Eleştiriler

28.04.2026 20:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhuriyet tarihinde 100 civarında olan vergi istisnası son 10 yılda 600’e çıktı. Erdoğan’ın küresel şirketlere 20 yıl vergi muafiyeti sözü ve 22 milyar dolarlık istisna, Ekonomist Doç. Dr. Oğuz Demir tarafından eleştirildi.

Bu yıl kurumlar vergisi istisnasının 22 milyar dolar olduğu ortaya çıktı. Cumhuriyet tarihi boyunca 100 civarında olan vergi istisnası, son 10 yılda 600’e çıkarıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye’ye gelen küresel şirketlerden 20 yıl boyunca vergi almayacağız” dedi. Ekonomist Doç. Dr. Oğuz Demir, bu durumu canlı yayında değerlendirdi.

Demir, pandemiden önce her krizi fırsata çevireceğiz diyen anlayışın bir yansıması olarak gördüğünü belirtti. Savaştan yararlanarak yatırımcı çekme çabasının, iş dünyasını mutlu etme amacı taşıdığını ancak koşulların Türkiye’ye sermaye gelmesi için uygun olmadığını söyledi. Hukuki sorunlar, ekonomik istikrarsızlık, yüksek enflasyon ve faiz gibi faktörlerin yabancı yatırımı çekmeyeceğini vurguladı. Demir, bu uygulamanın yerli çıkar gruplarına yarar sağlayacağını, yabancı şirket görünümlü yerli firmaların vergi dışı kalacağını iddia etti. Son olarak, Ordu Perşembe Yaylası’nın altın madeni arama çalışmaları nedeniyle halka kapatılmasına tepki gösteren CHP Milletvekili Mustafa Adıgüzel’in sözlerine de yer verildi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vergi İstisnası 22 Milyar Dolar: Ekonomist Oğuz Demir’den Sert Eleştiriler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2026 20:54:40. #7.13#
SON DAKİKA: Vergi İstisnası 22 Milyar Dolar: Ekonomist Oğuz Demir’den Sert Eleştiriler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.