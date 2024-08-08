Gönlü zengin çiftçiden vatandaşa 17 ton ücretsiz karpuz! Nedeni bir hayli dikkat çekici

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Tokat'ta bir karpuz üreticisi olan Mehmet Kutsal, 17 ton karpuzu Zile ilçe merkezinde halka ücretsiz olarak dağıttı. Karpuzun yüksek verimi nedeniyle eylül ayında tekrar dağıtım yapılacak.

"KENDİ MALIMIZ OLDUĞU İÇİN HALKIMIZ YESİN İSTEDİK"

Karpuz veriminin yüksek olmasından dolayı Eylül ayında yeniden karpuz dağıtımı yapacağını söyleyen Mehmet Kutsal, "Bu bölgede 150 dönümde karpuz ekiyoruz. Erbaa ve Yozgat dahil 300 dönüm ekiyoruz. Karpuz dağıtmak içimizden geldi. Kendi malımız olduğu için halkımız yesin istedik. 17 tona yakın karpuz dağıttık. Biz de memnun olduk devamı da gelecek. Bu kadar talep göreceğini beklemiyorduk. Biz de heyecanlandık. Vatandaş da heyecanlandı. 45 dakikada 1 tır bitti" ifadelerini kullandı.

Böyle bir talebin olacağını beklemediğini dile getiren Kutsal, "Hiçbir beklentimiz yok. Tamamen hayır yapmak için dağıttık. Daha tarlada toplanacak 50 dönüm karpuzumuz var. Dokuzuncu ay gibi bir daha dağıtmayı düşünüyoruz. Alamayanlar yesin diye dağıttık" dedi.