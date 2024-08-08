Gönlü zengin çiftçiden vatandaşa 17 ton ücretsiz karpuz! Nedeni bir hayli dikkat çekici - Son Dakika
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Gönlü zengin çiftçiden vatandaşa 17 ton ücretsiz karpuz! Nedeni bir hayli dikkat çekici

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Tokat'ta bir karpuz üreticisi olan Mehmet Kutsal, 17 ton karpuzu Zile ilçe merkezinde halka ücretsiz olarak dağıttı. Karpuzun yüksek verimi nedeniyle Eylül ayında tekrar dağıtım yapılacak.

08.08.2024 21:02
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Tokat'ta bir karpuz üreticisi olan Mehmet Kutsal, 17 ton karpuzu Zile ilçe merkezinde halka ücretsiz olarak dağıttı. Karpuzun yüksek verimi nedeniyle eylül ayında tekrar dağıtım yapılacak.

"KENDİ MALIMIZ OLDUĞU İÇİN HALKIMIZ YESİN İSTEDİK"

Karpuz veriminin yüksek olmasından dolayı Eylül ayında yeniden karpuz dağıtımı yapacağını söyleyen Mehmet Kutsal, "Bu bölgede 150 dönümde karpuz ekiyoruz. Erbaa ve Yozgat dahil 300 dönüm ekiyoruz. Karpuz dağıtmak içimizden geldi. Kendi malımız olduğu için halkımız yesin istedik. 17 tona yakın karpuz dağıttık. Biz de memnun olduk devamı da gelecek. Bu kadar talep göreceğini beklemiyorduk. Biz de heyecanlandık. Vatandaş da heyecanlandı. 45 dakikada 1 tır bitti" ifadelerini kullandı.

Verim yüksek çıkınca 17 ton karpuzu ücretsiz dağıttı

Böyle bir talebin olacağını beklemediğini dile getiren Kutsal, "Hiçbir beklentimiz yok. Tamamen hayır yapmak için dağıttık. Daha tarlada toplanacak 50 dönüm karpuzumuz var. Dokuzuncu ay gibi bir daha dağıtmayı düşünüyoruz. Alamayanlar yesin diye dağıttık" dedi.

Verim yüksek çıkınca 17 ton karpuzu ücretsiz dağıttı
Gönlü zengin çiftçiden vatandaşa 17 ton ücretsiz karpuz! Nedeni bir hayli dikkat çekici
Kaynak: İHA

Eylül, Tokat, Zile, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gönlü zengin çiftçiden vatandaşa 17 ton ücretsiz karpuz! Nedeni bir hayli dikkat çekici - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • ferhat eser: Bazı marketler vatandaşı kazıklamak için yarış halindeyken tokatlı amcamızın bu hareketi takdire şayan helal olsun sizin gibi değerli insanlar başımızdan hiç eksik olmasın inşallah 171 5 Yanıtla
  • Ders Olsun: De vlrtimizin şu sracilari ortadan kaldırıp ürünleri ucuza halka yedirememesi çok üzücü.Bu üretici ne güzel halka dağıtmış bazilari da değerinin altında para verildiği için çöpe döküyor uuzlerce video var .Devletimiz bu aracıları ortadan kaldırmadigi müddetçe biz ucuza mal yiyemeyiz .Enflasyonda alır başını gider .Tarlada domatesi 2 liraya alıyor aracilar ondan buna bundan ona kar koya koya 25 30 a halka geliyor. 41 0 Yanıtla
  • Ömer Çolak: Tüccar ve çiftcinin “ŞEREF”anlayışı 40 0 Yanıtla
  • Mehmet Kaynar: ALLAH DA SANA BİN KATINI VERSİN. DOLDURSUN DOLDURSUN TAŞIRTSIN HEM SEVABINI HEM BEREKETİNİ. ALLAH SENDEN RAZI OLSUN. TEK ISTIRAMIM HALİ VAKTİ YERİNDE OLANLAR ALMAZSA KENDİLERİ İÇİN ÇOK İYİ OLUR 27 0 Yanıtla
  • ahmet yılmaz: Şeref ve Ahlak İşte böyle birşey 24 2 Yanıtla
  • İsa İncirbölen: ...helal olsun 12 1 Yanıtla
  • Yunuss Bayern: Büyük marketlerden daha büyük amcamız gönlü büyük. Devlet hükümet örnek almalı 10 0 Yanıtla
  • Necef Tere: iyi yapmış 6 0 Yanıtla

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