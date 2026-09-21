Vermont'ta Filistin asıllı 3 öğrenciyi vuran sanık cinayete teşebbüsten suçlu bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vermont'ta Filistin asıllı 3 öğrenciyi vuran sanık cinayete teşebbüsten suçlu bulundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vermont eyaletinde bir mahkeme, Kasım 2023'te Filistin asıllı 3 üniversite öğrencisini kaldıkları evin yakınında silahla vuran kişiyi cinayete teşebbüsten suçlu buldu. Duruşmada jüri, sanığın akıl hastalığı nedeniyle cezai sorumluluğu olmadığı savunmasını reddetti.

ABD'de mahkeme, Vermont eyaletinde kaldıkları evin yakınında yürüyen Filistin asıllı 3 öğrenciyi silahla vurmakla yargılanan kişi cinayete teşebbüsten suçlu buldu.

New York Times gazetesinin haberine göre eyalette bir mahkemede, Kasım 2023'te Filistin asıllı 3 öğrenciyi silahla vuran Jason Eaton'ın aleyhindeki dava görüldü.

Eaton aleyhinde "cinayete teşebbüs" suçlamalarından hazırlanan iddianame okunan mahkemede, psikiyatri uzmanlarının değerlendirmesinin ardından karar verildi.

Karar doğrultusunda 51 yaşındaki Eaton, Filistin asıllı 3 öğrenciye karşı "cinayete teşebbüs etmekten" hüküm giydi.

Duruşmada Eaton'ın avukatı, o dönem müvekkilinin saldırı öncesi işini kaybettiğini, "psikotik bozukluk yaşadığını" ve cezai ehliyetinin bulunmadığını savundu.

Mahkeme jürisi, Eaton'ın akıl hastalığı nedeniyle eylemlerinden cezai olarak sorumlu olmadığı yönündeki savunmayı reddetti.

Duruşmada, saldırıya uğrayan üç öğrenciye salonda kefiyelerini takmalarına izin verildi.

Olay

Filistin asıllı 3 öğrenci, 25 Kasım 2023'te eyaletin Burlington bölgesinde Arapça konuşurken ve geleneksel Filistin atkısı olarak kabul edilen kefiyelerini takmış halde, kaldıkları evin yakınında yürürken vurulmuştu.

Olayda Eaton, elindeki tabancasıyla yaklaşık 3 metre mesafeden öğrencilere ateş etmişti.

Eaton yargı sürecinde, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ile İsrail istihbarat servisi Mossad'dan emir aldığını ve "akıl sağlığının yerinde olmadığını" savunmuştu.

Filistin asıllı üniversite öğrencilerinin isimleri Hisham Awartani, Kinnan Abdel Hamid ve Tahseen Ahmed olarak açıklanmıştı.

Kaynak: AA
Filistin3. SayfaMahkemeGüncelDünyaSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hiç galibiyeti olmayan takıma yenildi, “Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz“ dedi Hiç galibiyeti olmayan takıma yenildi, "Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz" dedi
Adana’da 5 büyüklüğünde deprem Adana'da 5 büyüklüğünde deprem
Çağrı merkezi operasyonunda gözaltına alınan 191 şüpheli sağlık kontrolünden geçti Çağrı merkezi operasyonunda gözaltına alınan 191 şüpheli sağlık kontrolünden geçti
Kılıçdaroğlu’na ses getirecek İmamoğlu sorusu Tek kelimeyle yanıtladı Kılıçdaroğlu'na ses getirecek İmamoğlu sorusu! Tek kelimeyle yanıtladı
Amedspor-Beşiktaş maçında görülmemiş olay Herkes ağzı açık izledi Amedspor-Beşiktaş maçında görülmemiş olay! Herkes ağzı açık izledi
Esad rejiminin kaçak generali kıskıvrak yakalandı Esad rejiminin kaçak generali kıskıvrak yakalandı
00:35
Daireye giren polis gözlerine inanamadı Katliam gibi olay
Daireye giren polis gözlerine inanamadı! Katliam gibi olay
00:23
AK Partili Şamil Tayyar’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrı: Herkesi falakaya yatırsa ne iyi olur
AK Partili Şamil Tayyar’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrı: Herkesi falakaya yatırsa ne iyi olur
00:07
İmzası bile kurumamıştı Galatasaray’ın yeni yıldızı, ülkesini ve arkadaşlarını özlediğini açıkladı
İmzası bile kurumamıştı! Galatasaray'ın yeni yıldızı, ülkesini ve arkadaşlarını özlediğini açıkladı
23:33
Mecliste dengeler değişiyor AK Parti’ye katılmak için gün sayıyorlar
Mecliste dengeler değişiyor! AK Parti'ye katılmak için gün sayıyorlar
23:25
ABD Büyükelçisi Barrack’tan Türkiye mesajı: Trump için çok önemli bir ortak
ABD Büyükelçisi Barrack'tan Türkiye mesajı: Trump için çok önemli bir ortak
23:12
2 milyar TL’lik işlem MASAK’a takıldı Fon soruşturmasında yeni gelişme
2 milyar TL'lik işlem MASAK'a takıldı! Fon soruşturmasında yeni gelişme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2026 01:07:53. #.0.2#
SON DAKİKA: Vermont'ta Filistin asıllı 3 öğrenciyi vuran sanık cinayete teşebbüsten suçlu bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement